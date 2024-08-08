Лукашенко: Против народов стран СНГ ведется перманентная гибридная война

Против народов стран СНГ ведется перманентная гибридная война. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 8 августа на встрече с участниками заседания Совета министров внутренних дел государств - участников Содружества.

Попытки рассорить постсовесткие государства, внести разлад и расколоть изнутри сегодня хорошо заметны на фоне происходящих в мире геополитических изменений. Незаконные санкции, спонсирование и вооружение радикальных движений - все это звенья этой цепи, которую выстраивают для создания рукотворного хаоса в суверенных странах, не собирающихся жить по чужой указке. Противостоять этим попыткам можно только сообща, только вместе. Ресурсы для этого имеются. Александр Лукашенко отметил, что наше партнерство подкреплено хорошей договорной базой и проверено временем.

Белорусский лидер отметил, что первая такая встреча в формате Совета глав МВД состоялась в феврале 1992 года в Минске. А в этот раз Беларусь принимает уже пятидесятое, юбилейное заседание совета.

"Столь долгая история представительного форума руководителей МВД показывает исключительную важность консолидации усилий сотрудников правоохранительных органов для обеспечения безопасности, защиты конституционных прав и интересов граждан всех стран Содружества", - сказал Президент.

"Наше равноправное партнерство, которое мы создали, подкрепленное хорошей договорной базой, проверенное временем, сформировано на принципах открытости, доверия и взаимопомощи. Никто из вас не поднимется и не скажет, что тут министр внутренних дел России, допустим (огромной России, мировой державы), на кого-то надавил. Да нет. Скорее всего - поддержка, оказываемая по всем направлениям, начиная от информирования до силовой составляющей. Полная поддержка, насколько это возможно. Опять же, это говорит в пользу нашего сотрудничества с вами. За годы совместной работы мы не раз убеждались: только вместе можно максимально эффективно противостоять глобальным, трансграничным, а также внутренним угрозам. Потому что рядом - друзья, соратники, которые всегда подставят плечо. Со стороны Беларуси вы получите только это. Мы всегда будем, насколько возможно и невозможно, поддерживать и сотрудничать со всеми вами. Если есть желание, мы друг другу можем серьезно помочь в очень сложных ситуациях, - заверил Александр Лукашенко. - Министерства внутренних дел стран СНГ - это, по сути, щит для добропорядочных граждан и меч для преступного мира. Но только если мы будем вместе. Исходя из этого, Беларусь всегда выступала и выступает последовательным сторонником интеграции в рамках Содружества Независимых Государств, в данном случае - дальнейшей интеграции правоохранительных органов".

Он отметил, что задачи перед правоохранительными ведомствами стоят серьезные.

"Мы прекрасно видим, как сегодня наши страны пытаются рассорить и расколоть изнутри. Мы находимся под прессом абсолютно незаконных односторонних экономических санкций. Против наших народов ведется перманентная гибридная война. И каждая из стран СНГ уже пережила хотя бы одну цветную революцию, которая по своей сути является попыткой государственного переворота",- сказал Александр Лукашенко.



Лидер Беларуси подчеркнул, что международный терроризм использует новейшие технологии и медиаресурсы для пропаганды своей деятельности."Эффективная борьба с этим злом требует комплексного подхода, включающего политические, социальные, экономические меры, развитие международного сотрудничества, обмен информацией. Только вместе мы сможем этому противостоять",- заявил Президент.



Александр Лукашенко выделит несколько важных направлений совместной работы. Во-первых, поддержание внутренней стабильности в наших странах, а значит, противостояние потенциальным цветным революциям. Во-вторых, борьба с терроризмом и киберпреступностью. И победить в ней можно только сообща, не отворачиваясь друг от друга.

"Может сложиться ситуация так, что любое из нас государство без этого единства не обойдется. И если мы сегодня это не поймем, с нами разберутся по отдельности. Но если рухнет Россия, мы в эту воронку все будем втянуты", - считает Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко напомнил о том, что в 2020 году в Беларуси был "откровенный мятеж", даже не цветная революция. "Избрали путь мятежа - наскоком взять власть. Как фашисты в 1941-м. То же самое, пусть более мягкий вариант, в Армении, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане. И, насколько мы информированы, они (западные кураторы беспорядков - прим. ред.) не оставили больные места в покое в ваших странах и постоянно будут на этом играть. Вот посмотрите, я уже раньше предупреждал".

"Мы тогда не допустили развала страны и начала в ней гражданской войны. И предприняли ряд радикальнейших шагов по изменению ситуации в Беларуси", - заметил белорусский лидер.

Вторая важнейшая задача - противодействие терроризму. Речь как о внутреннем, так и внешнем терроризме, который набирает обороты особенно в связи с деятельностью Запада (прежде всего США) в Украине.

"Борьба с терроризмом - это для нас важнейшая задача. Я всегда своему министру говорю: без милиции мы ничего не сделаем. Милиция знает все", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Особое внимание на встрече уделили и празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Это системообразующие вещи для безопасности граждан и воспитания новых поколений патриотов стран Содружества Независимых Государств.

Президент сказал: "Ребята, вы все должны быть вместе". Когда министерства внутренних дел работают все вместе, единым кулаком, тогда будет порядок везде, во всех наших странах. И любой гражданин из любой нашей страны, откуда бы он ни приехал, будет чувствовать себя как дома. И эту задачу мы выполним. Мой коллега Владимир Александрович Колокольцев сказал, что мы приложим все усилия, чтобы не подвести наших президентов и обеспечить безопасность в наших странах. Я уверен, так и будет. Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси

В условиях сегодняшней реконструкции мира и порядка востребованность в международных площадок очень и очень значима для нас. Такая площадка, как Совет министров внутренних дел стран СНГ, действительно доказывает свое значимое уважение со стороны коллег, и главное - есть эффективность, есть поступательное развитие в сторону конкретного результата. Владимир Колокольцев, министр внутренних дел России