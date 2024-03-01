Тема электоральной кампании - одна из ключевых на этой неделе. 2024 уже вошел в историю нашей независимой страны.

Впервые депутатов всех уровней выбирали в формате единого дня голосования. Белорусы свой голос отдали за эволюционную трансформацию политической системы. Дальнейшие шаги по вопросам организации работы Палаты представителей обсудили сегодня на совещании во Дворце Независимости. Обстоятельный разговор у Президента состоялся с руководством нижней палаты парламента, Администрации Президента и главы ЦИК. В повестке краткие итоги прошедшей кампании и актуальные оргвопросы так называемого переходного периода - от одного созыва парламента к другому.

Президент поручил обеспечить поддержку в переходный для белорусского парламента период

Как отметил глава государства, 25 марта - крайний срок, когда должны приступить к исполнению своих обязанностей вновь избранные депутаты. "В связи с этим хочу вас попросить. Все мы люди, жить надо, семьи кормить. Давайте договоримся так, что до первого апреля вновь избранные депутаты зарплату будут получать по месту своего жительства, а с первого апреля мы будем им заработную плату платить, как положено депутатам. Если будут какие-то нюансы, вы мне докладывайте, примем соответствующее решение", - сказал Президент.

Александр Лукашенко обратил внимание и на чисто организационные вопросы, в том числе исходя из своего депутатского опыта в прошлом: "Знаю как депутат, что этот период непростой, чехарды хватает, нагрузка на секретариат большая".

В связи с этим глава государства поручил при необходимости оказать начальнику секретариата и в организационном, и в материальном плане соответствующую поддержку. "Чтобы он мог подготовить рабочие места депутатам, выслушать их пожелания в конце концов. Это обычный рабочий момент", - пояснил белорусский лидер.

Он добавил, что в том числе поручит управляющему делами Президента подключиться в финансовом плане, если это будет нужно.





Глава государства не только обратил внимание на вопросы, касающиеся как работы и жизни новых парламентариев, так и тех, кто завершает свою работу в Палате представителей. Их опыт и знания должны быть востребованы в будущем на новых рабочих местах. Александр Лукашенко отметил, что в случае необходимости готов подключиться к решению этих кадровых вопросов. Глава государства также проанонсировал свою встречу с уходящим созывом парламентариев. Отличившихся депутатов поощрят за добросовестный труд. Обсудили и избрание нового состава руководства Палаты представителей.

"Привлекайте, кого вы считаете нужным. Люди услышат сегодня мою позицию. И парламент, и Администрация Президента, и правительство, Управление делами Президента, другие государственные органы власти подключатся и будут работать в том ключе, который вы зададите в этот переходный период от одного созыва парламента к другому. Надо сделать все, чтобы депутаты без промедления начали свою работу, - сказал глава государства.

"Нам надо, будем откровенно говорить, оказать необходимую поддержку депутатам (это уже, как они попросят) по формированию руководящих органов Палаты представителей", - поручил Президент.

Речь об избрании председателя Палаты представителей, его заместителя, руководителей комиссий. "Излишне не вмешиваться. Это дело депутатов, как они определят там по регламенту, по закону эти мероприятия", - сказал Александр Лукашенко.

Президент также поручил подготовить его традиционную встречу с уходящими парламентариями. "Здесь также надо будет очень серьезно подготовиться к этой встрече. Надо поблагодарить, наградить, Владимир Павлович (Андрейченко. - Прим. ред.), заслуживших, - поручил глава государства. - Здесь не должно быть никаких ограничений, но и не должно быть "навалом" это все. Так, как это у нас принято: те, кто активно работали. И над Конституцией многие депутаты работали".

"Парламент был как никогда солидный, порядочный, проблем никому не создавал, работал так, как надо. Поэтому должны быть поощрены те депутаты, которые этого заслуживают", - добавил Александр Лукашенко.

Что касается уходящего состава парламента, то, конечно, время, в которое работала Палата представителей, было очень непростым. Мы все видели, как внешние силы и внутренние недоброжелатели пытались разрушить стабильность и мирную жизнь в Республике Беларусь. Но Президент Беларуси и власти работали исключительно в интересах нашего народа. Большой вклад в общее дело внесли депутаты Палаты представителей. Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси

"Серьезное внимание уделялось вопросу подготовки качественных законов. В условиях гибридной войны нам приходилось принимать продуманные, решительные и порой очень жесткие законопроекты. Но время показало, что мы все делали правильно. Сегодня в Беларуси мир, стабильность, экономика развивается, люди работают", - отметил Андрейченко.

Задачу, которая сегодня была поставлена Президентом, мы решаем уже давно. На сегодняшний день у нас нет проблемных вопросов, которые не решаются. Все задачи, которые входят в компетенцию секретариата Палаты представителей, решены. Андрей Наумович, начальник секретариата Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Следующий этап - избрание ВНС