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Лукашенко провел телефонные разговоры с Путиным и Назарбаевым
Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 июня провел телефонные разговоры с Президентом России Владимиром Путиным и первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, передаетБЕЛТА со ссылкой напресс-службу белорусского лидера.
Утром Александр Лукашенко поговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным.
Во второй половине дня состоялся телефонный разговор с Нурсултаном Назарбаевым. Обсудили международную обстановку, ситуацию в регионе и белорусско-казахстанские отношения.
Фото: БЕЛТА
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