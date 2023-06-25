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Лукашенко провел телефонные разговоры с Путиным и Назарбаевым

Лукашенко провел телефонные разговоры с Путиным и Назарбаевым

Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 июня провел телефонные разговоры с Президентом России Владимиром Путиным и первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, передаетБЕЛТА со ссылкой напресс-службу белорусского лидера.

Утром Александр Лукашенко поговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным.

Во второй половине дня состоялся телефонный разговор с Нурсултаном Назарбаевым. Обсудили международную обстановку, ситуацию в регионе и белорусско-казахстанские отношения.

Фото: БЕЛТА

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