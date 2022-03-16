Александр Лукашенко провел телефонный разговор с руководством Туркменистана

Президент Беларуси сегодня провел телефонный разговор с действующим Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и избранным Президентом этой страны Сердаром Бердымухамедовым. Лидеры стран обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, выразили уверенность, что все имеющиеся проблемы будут преодолены.

