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Александр Лукашенко провел телефонный разговор с руководством Туркменистана

Президент Беларуси сегодня провел телефонный разговор с действующим Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и избранным Президентом этой страны Сердаром Бердымухамедовым. Лидеры стран обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, выразили уверенность, что все имеющиеся проблемы будут преодолены.

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