Лукашенко провел двусторонние встречи с премьер-министром Пакистана и президентом Турции

Президент Беларуси Александр Лукашенко в Астане на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии провел встречу с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, пишет БелТА.

Лидеры стран встречались недавно - около месяца назад - на саммитеШОС в Самарканде. Но есть необходимость снова сверить часы относительно сотрудничества в целом, а также обсудить конкретные вопросы взаимоотношений, график визитов и контактов.

Встреча Лукашенко и Эрдогана длилась около часа



Около часа длилась встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Астане на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.



На встрече также присутствовали главы МИД и другие официальные лица с обеих сторон.

Лидеры стран не стали делать протокольных заявлений для прессы, а сразу приступили к переговорам. Не до протокола - тем для обсуждения много, и они слишком важны.