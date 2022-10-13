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Лукашенко провел двусторонние встречи с премьер-министром Пакистана и президентом Турции
Президент Беларуси Александр Лукашенко в Астане на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии провел встречу с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, пишет БелТА.
Лидеры стран встречались недавно - около месяца назад - на саммитеШОС в Самарканде. Но есть необходимость снова сверить часы относительно сотрудничества в целом, а также обсудить конкретные вопросы взаимоотношений, график визитов и контактов.
Встреча Лукашенко и Эрдогана длилась около часа
Около часа длилась встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Астане на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
На встрече также присутствовали главы МИД и другие официальные лица с обеих сторон.
Лидеры стран не стали делать протокольных заявлений для прессы, а сразу приступили к переговорам. Не до протокола - тем для обсуждения много, и они слишком важны.
Фото:БелТА
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