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Александр Лукашенко проводит встречу с президентом ОАЭ

Александр Лукашенко проводит встречу с президентом ОАЭ

Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит встречу с Президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном, сообщает БЕЛТА.

Фото: БЕЛТА

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