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Лукашенко - Путину: Белорусский народ будет очень рад узнать, что вы приехали к нам
Белорусский народ будет очень рад узнать об официальном визите в Беларусь Президента России Владимира Путина. Об этом на встрече послеприлетароссийского лидера заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, пишет БЕЛТА.
"Я ехал и думал: традиция такая сложилась, что у нас всегда нету времени днем начать переговоры. Мы до полуночи всегда. Думаю, ничего страшного. У вас сегодня тяжелый день. С Королем Бахрейна непростые переговоры", - сказал глава белорусского государства.
"Приятные", - отметил российский лидер.
"Слава богу. Значит, друзей прибавилось. Поэтому я вас приветствую на родной вам белорусской земле. Белорусский народ очень рад будет знать, что вы приехали к нам. После выборов (президентских в России. - Прим. БЕЛТА) это один из первых визитов. После Китайской Народной Республики - наших друзей", - сказал глава государства.
"Думаю, как обычно, мы вопросы безопасности - на первый план. А завтра обсудим экономические вопросы вместе с нашими коллегами из правительств", - сказал глава белорусского государства.
В свою очередь Владимир Путин отметил, что накануне визита в Минск обсуждал с членами правительства России сотрудничество с Беларусью. "Говорили как раз о моем визите к вам. Практически по всем направлениям прошлись - и по промышленной кооперации, по энергетике, по сельскому хозяйству, по вопросам безопасности. Наверное, полправительства было. Некоторые приедут, завтра будут участвовать в переговорах. Те, кого не будет здесь, те передавали привет и пожелали благополучия Беларуси. Многое сделано нашими коллегами за последнее время. Опять же, при непосредственном вашем участии, при поддержке".
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