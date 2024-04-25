Лукашенко раскрыл планы беглых и предупредил: Разговор с ними не будет длинным

Президент Беларуси, председатель ВНС Александр Лукашенко на заседании VII Всебелорусского народного собрания 25 апреля раскрыл планы беглых и предупредил, что разговор здесь с ними будет не длинным, сообщает БЕЛТА.

Глава государства, говоря о ситуации на южных рубежах Беларуси, охарактеризовал ее как напряженнейшую: "В непосредственной близости от белорусской границы сосредоточена значительная группировка украинской армии - около 120 тыс. человек (территориалы и военные), в приграничных областях выполнен комплекс мероприятий по формированию системы оборонительных рубежей, районов и позиций, которые постоянно совершенствуются".

Граница с Беларусью со стороны Украины полностью заминирована. Наблюдается круглосуточная разведка всех видов, направленная против нашей страны. Фиксируются систематические провокационные и демонстративные действия военнослужащих Украины в отношении находящихся в приграничье сотрудников белорусских силовых ведомств, в том числе с нарушением госграницы.

"Вероятность возникновения со стороны украинских подразделений вооруженных провокаций, способных перерасти в приграничные инциденты, достаточно велика, - сказал Александр Лукашенко. - И этого очень ждут наши шататели режима. На фоне разговоров о возможном снятии запрета на применение смертной казни в России (они возникли после последнего теракта в России) наши беглые выступили с новым призывом. "Наши тихушки-лохушки призвали уничтожить Беларусь - ни много ни мало. Цитата: "Беларусь остается последней страной Европы, где применяется смертная казнь. Ее необходимо уничтожить…" - рассказал глава государства.

"Ради смены власти в Беларуси они, действительно, готовы на все, - продолжил Президент. - Сейчас корректируют основные направления силового сценария соответствующих действий. Совершенствуют так называемый план "Перамога 2.0". Акцент в нем делается на организации "национально-освободительного движения" на территории Беларуси".

Этих так называемых подпольщиков в нашей стране выявляют, рассказывают об этом публично. Глава государства рассказал, что отслеживается также, как по ту сторону границы американцы готовят "белорусскую освободительную армию", основу которой должны составить полк Калиновского и другие добровольческие формирования: русский добровольческий корпус и белорусский добровольческий корпус. "Ненавидят Россию, а корпуса сформировали и взаимодействуют", - заметил Президент.

В качестве примера такого взаимодействия он привел недавний рейд в Белгород: "В основе был российский добровольческий корпус и белорусский добровольческий корпус. После нанесения артиллерийского и ракетного удара по этим силам (а их, по отдельным данным, было около 3 тыс.) и нашим досталось, и этому российскому добровольческому корпусу. Погибло немало людей".

Вербовка радикально настроенных белорусских граждан в соответствующие подразделения продолжается и сейчас. Ведется их обучение в Польше, странах Балтии, других европейских государствах.

"Точки дислокации знаем до миллиметра. И количество", - заметил Александр Лукашенко. По его словам, полученные навыки эти завербованные бойцы отрабатывают в том числе путем участия в боевых действиях на территории Украины. "Они не хотели бы, конечно, воевать. Хотели бы учиться в лагерях, но украинцы тоже не дураки: "хотите опыт получить - на фронт, не пойдете на фронт - кормить не будем". Вот и воюют", - сказал Президент.

Глава государства, говоря о том, чем занимаются за рубежом белорусские беглые, упомянул про их "выборы" в "Координационный совет", некий аналог парламента в изгнании: "Даже дошли до "калиновцев". Там уже вообще произошел излом. Они там сойтись не могут, особенно в вопросах политики. Не знают, кого выдвигать. Одного выдвигают сегодня вечером, завтра утром снимают с должности, выдворяют из так называемого полка, выбирают нового".

"Грызня и драка. И они хотят нам организовать здесь "национально-освободительное движение", - отметил Александр Лукашенко.

"Эти тренирующиеся в Украине, конечно, не идейные борцы. Наемники и предатели. Бандиты. Разговор с ними не будет длинным", - подчеркнул Александр Лукашенко.