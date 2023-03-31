Лукашенко рассказал, какой общий ответ готовят Беларусь, Россия, Китай, Иран, страны Ближнего Востока

Активизация взаимодействия Беларуси, России, Китая, Ирана, стран Ближнего Востока, других конструктивных центров силы представляет реальную угрозу концепции однополярного мира. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в Послании белорусскому народу и Национальному собранию.

Глава государства обратил внимание на то, что США в попытке сохранить ускользающее мировое господство сосредоточены на экономическом удушении России. Кроме того, у них назревает противостояние с Китаем, а отношение к Ирану - давно враждебное.

"В этих условиях активизация взаимодействия Беларуси, России, Китая, Ирана, стран Ближнего Востока, других конструктивных центров силы представляет реальную угрозу концепции однополярного мира, - сказал белорусский лидер. - Какой наш общий ответ? Он в единстве и общих подходах к формированию справедливого многополярного мира, основанного на созидании и уважении культурно-исторического многообразия, а также на взаимной поддержке друг друга".

"Нас душат экономическими санкциями - мы открываем для себя новые рынки. Закрывают транзит - мы выстраиваем новые логистические пути для торговли с друзьями, - продолжил Президент. - Понимая, что международные организации по обеспечению безопасности, та же ОБСЕ, разбалансированы, не дают стратегической стабильности, мы принимаем активное участие в новых объединениях, выводя на новый уровень ШОС, БРИКС, подключаем к этим организациям Евразийский союз и ОДКБ".