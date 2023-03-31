3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
Лукашенко рассказал, какой общий ответ готовят Беларусь, Россия, Китай, Иран, страны Ближнего Востока
Активизация взаимодействия Беларуси, России, Китая, Ирана, стран Ближнего Востока, других конструктивных центров силы представляет реальную угрозу концепции однополярного мира. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в Послании белорусскому народу и Национальному собранию.
Глава государства обратил внимание на то, что США в попытке сохранить ускользающее мировое господство сосредоточены на экономическом удушении России. Кроме того, у них назревает противостояние с Китаем, а отношение к Ирану - давно враждебное.
"В этих условиях активизация взаимодействия Беларуси, России, Китая, Ирана, стран Ближнего Востока, других конструктивных центров силы представляет реальную угрозу концепции однополярного мира, - сказал белорусский лидер. - Какой наш общий ответ? Он в единстве и общих подходах к формированию справедливого многополярного мира, основанного на созидании и уважении культурно-исторического многообразия, а также на взаимной поддержке друг друга".
"Нас душат экономическими санкциями - мы открываем для себя новые рынки. Закрывают транзит - мы выстраиваем новые логистические пути для торговли с друзьями, - продолжил Президент. - Понимая, что международные организации по обеспечению безопасности, та же ОБСЕ, разбалансированы, не дают стратегической стабильности, мы принимаем активное участие в новых объединениях, выводя на новый уровень ШОС, БРИКС, подключаем к этим организациям Евразийский союз и ОДКБ".
Фото:БЕЛТА
Президент
Все
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Благотворительность и встречи с коллективами - как проходит день депутата в избирательном округе на
Видеть, слышать и вести воздушные суда над Беларусью - задачи сотрудников Белаэронавигации
Мендкович о климатической повестке: Запад ищет новые направления для колонизации государств
Качественное образование стало брендом Беларуси
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все