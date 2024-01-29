Лукашенко рассказал о серьезной совместной работе с Путиным

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о серьезной совместной работе, проведенной с Президентом России Владимиром Путиным за последние дни. Об этом он заявил на заседании ВГС в Санкт-Петербурге, сообщает БЕЛТА.

"Мы действительно очень серьезно поработали эти два дня. Можно прямо сказать: от южного полюса до северного. Обсудили проблемы и Антарктиды - создаются там более комфортные условия для работы россиян, зимовочный комплекс создан. Но самое важное, что там никто ничего не делит. Белорусы работают вместе с россиянами. Наша станция рядом. И всяческая помощь - и научная, и в быту - оказывается белорусским специалистам, которые там размещены", - отметил глава государства.

Александр Лукашенко продолжил: "Дальше мы с Владимиром Владимировичем с юга шли на север. Подвергли анализу те события, которые происходят в мире. Возьмите наше стремление - России и Беларуси, Китайской Народной Республики… В авангарде этого идет Россия, потому что она больше всего нагрузку несет. И страдает больше, чем кто-либо".

Президент подчеркнул, что наступление многополярного мира и нежелание нынешнего монополиста сдавать позиции приводит к конфликтам в разных точках на карте мира. "И хуситы, и Ближний Восток, и Южно-Китайское море, проблемы с Тайванем - это все от того, что грядет многополярный мир. Как говорил министр иностранных дел России, этого не хочется монополисту. Вот разными методами и пытаются удержать однополярный мир. Дошли до вооруженных конфликтов", - констатировал Александр Лукашенко.

По его словам, на переговорах с Владимиром Путиным обсуждались и вопросы экономического сотрудничества, в том числе со странами Азии и Африки: "Обсуждали мы и работу на азиатском континенте, особенно в Африке, куда нас зовут. Они действительно нас там ждут. Прежде всего Российскую Федерацию с огромными возможностями".

Александр Лукашенко также отметил работу по развитию грузоперевозок по Северному морскому пути. "Мы бы очень хотели, чтобы эта программа была быстрее реализована. Нам бы легче было работать", - подчеркнул он.

"Как видите, целый комплекс вопросов - с юга на север", - резюмировал Президент.