3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
Лукашенко рассказал об итогах переговоров с Путиным на Валааме
Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по международным вопросам 29 июля рассказал об итогах переговоров с Президентом России Владимиром Путиным, которые прошли на острове Валаам, сообщает БЕЛТА.
Президент подчеркнул, что с его стороны выстроен прочный фундамент отношений с Россией, решены как стратегические вопросы (и по основным направлениям приняты решения), так и тактические. А дальше уже перед правительством стоит задача развивать сотрудничество и предметно договариваться по тем или иным аспектам.
Александр Лукашенко отметил, что в числе вопросов, которые оставались не решенными на уровне правительства и обсуждались на встрече президентов двух стран, были три основных: новая формула ценообразования на нефть, утилизационный сбор и предоплата за нефть. "Вы поставили, как обычно бывает, не решенные вами с правительством России вопросы (а должны были решить) - по нефтеформуле (новой формуле ценообразования), второй вопрос - утилизационный сбор и третий вопрос - о предоплате за нефть", - обратился Президент к участникам совещания.
"Все эти вопросы мы обсудили с Президентом Путиным. Более того, мы договорились о том, что я сегодня-завтра (в зависимости от того, как вы это подготовите) направлю ему письменное послание, письмо, с изложением сути этих трех вопросов", - пояснил глава государства.
Например, что касается предоплаты за нефть, которую в основном поставляет в Беларусь компания "Роснефть", то это даже возмутило Президента России. "Этого быть не может! Какая предоплата? Всю жизнь работали без предоплаты - сможем и дальше работать", - передал белорусский лидер реакцию российского коллеги.
В повестке переговоров центральное место занимали также вопросы обеспечения безопасности. "Они закрытый характер носили, - отметил Президент. - Все силовые структуры и министры подключены, Министерство иностранных дел - по определенным вопросам".
"Вот суть этих переговоров. Я еще раз подчеркиваю: взаимопонимание найдено по всем вопросам, отторжения никакого нет", - резюмировал глава государства.
Фото: БЕЛТА
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Мастер-классы и школа молодого журналиста - как журфак БГУ помогает раскрывать юные таланты
2 ноября Минск разбудил рев моторов - белорусская столица превратилась в гоночный трек
"Первый информационный" сказал Александру Лукашенко "Надо!"
Какая мера может снять напряженность в мире, рассказал Александр Лукашенко
В мире
Все
О секретах семейного клана Ландсбергисов и нацистских корнях - в "Понятной политике" 4 ноября
Польша предложила Украине покупать оружие в кредит
Число жертв продолжает расти: в Испании из-за сильнейшего наводнения уже погибли 211 человек
США перебросят в Европу бомбардировщики для совместной тренировки НАТО
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов