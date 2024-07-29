Лукашенко рассказал об итогах переговоров с Путиным на Валааме

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по международным вопросам 29 июля рассказал об итогах переговоров с Президентом России Владимиром Путиным, которые прошли на острове Валаам, сообщает БЕЛТА.

Президент подчеркнул, что с его стороны выстроен прочный фундамент отношений с Россией, решены как стратегические вопросы (и по основным направлениям приняты решения), так и тактические. А дальше уже перед правительством стоит задача развивать сотрудничество и предметно договариваться по тем или иным аспектам.

Александр Лукашенко отметил, что в числе вопросов, которые оставались не решенными на уровне правительства и обсуждались на встрече президентов двух стран, были три основных: новая формула ценообразования на нефть, утилизационный сбор и предоплата за нефть. "Вы поставили, как обычно бывает, не решенные вами с правительством России вопросы (а должны были решить) - по нефтеформуле (новой формуле ценообразования), второй вопрос - утилизационный сбор и третий вопрос - о предоплате за нефть", - обратился Президент к участникам совещания.

"Все эти вопросы мы обсудили с Президентом Путиным. Более того, мы договорились о том, что я сегодня-завтра (в зависимости от того, как вы это подготовите) направлю ему письменное послание, письмо, с изложением сути этих трех вопросов", - пояснил глава государства.

Например, что касается предоплаты за нефть, которую в основном поставляет в Беларусь компания "Роснефть", то это даже возмутило Президента России. "Этого быть не может! Какая предоплата? Всю жизнь работали без предоплаты - сможем и дальше работать", - передал белорусский лидер реакцию российского коллеги.

В повестке переговоров центральное место занимали также вопросы обеспечения безопасности. "Они закрытый характер носили, - отметил Президент. - Все силовые структуры и министры подключены, Министерство иностранных дел - по определенным вопросам".

"Вот суть этих переговоров. Я еще раз подчеркиваю: взаимопонимание найдено по всем вопросам, отторжения никакого нет", - резюмировал глава государства.