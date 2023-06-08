Лукашенко: Разрешение конфликта между Арменией и Азербайджаном должно быть выгодно обеим сторонам

Разрешение конфликта между Арменией и Азербайджаном должно быть выгодно обеим сторонам. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 8 июня на встрече с секретарями советов безопасности государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности, сообщает БЕЛТА.

"И азербайджанцы, и армяне - это родные. Как два пальца на одной руке. И что хочешь с этим, то и делай", - отметил Александр Лукашенко.

Президент рассказал, что в прежние годы он вложил много усилий в урегулирование конфликта между сторонами, стараясь наладить взаимодействие между лидерами Армении и Азербайджана.

"Сейчас все усложнилось. Надо разобраться в этой ситуации. В данном случае я, конечно, Никола Воваевича (Пашиняна, премьер-министра Армении. - прим. БЕЛТА) поддерживаю, понимая, что на эту власть, на него все эти недостатки обрушились. Поэтому (сейчас нужны. - прим. БЕЛТА) терпение и попытки найти решение вопроса, чтобы было выгодно и Армении, и Азербайджану", - подчеркнул глава государства.

По его словам, свои предложения должны внести и секретари советов безопасности стран ОДКБ, ведь они не сторонние наблюдатели в этой ситуации. "Вы главные наши помощники по вопросам обороны и безопасности", - отметил он.