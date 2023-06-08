3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
Лукашенко: Разрешение конфликта между Арменией и Азербайджаном должно быть выгодно обеим сторонам
Разрешение конфликта между Арменией и Азербайджаном должно быть выгодно обеим сторонам. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 8 июня на встрече с секретарями советов безопасности государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности, сообщает БЕЛТА.
"И азербайджанцы, и армяне - это родные. Как два пальца на одной руке. И что хочешь с этим, то и делай", - отметил Александр Лукашенко.
Президент рассказал, что в прежние годы он вложил много усилий в урегулирование конфликта между сторонами, стараясь наладить взаимодействие между лидерами Армении и Азербайджана.
"Сейчас все усложнилось. Надо разобраться в этой ситуации. В данном случае я, конечно, Никола Воваевича (Пашиняна, премьер-министра Армении. - прим. БЕЛТА) поддерживаю, понимая, что на эту власть, на него все эти недостатки обрушились. Поэтому (сейчас нужны. - прим. БЕЛТА) терпение и попытки найти решение вопроса, чтобы было выгодно и Армении, и Азербайджану", - подчеркнул глава государства.
По его словам, свои предложения должны внести и секретари советов безопасности стран ОДКБ, ведь они не сторонние наблюдатели в этой ситуации. "Вы главные наши помощники по вопросам обороны и безопасности", - отметил он.
Беларусь в 2023 году председательствует в ОДКБ, Александр Лукашенко заявил, что страна будет стремиться помочь Армении и Азербайджану урегулировать спорные вопросы. Президент подчеркнул, что конфликты на пространстве ОДКБ, тем более вооруженные, надо решать. "Не можем мы спокойно смотреть, когда у нас на пространстве ОДКБ конфликты. От них нельзя уходить. Они сложные. Это наши братья: мы в одном государстве жили. Поэтому их надо решать", - подытожил глава государства.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Гусейнов: Минская конференция по евразийской безопасности - важная платформа для обсуждений
Эффектный ролик о дрифте и художественный фильм о любви снимают в разных городах Беларуси
Ивана Жигон: "Лістапад" - это БРИКС в сфере киноискусства
Дополнительная "Ласточка" отправилась по линии Минск - Москва, в планах - чартерный электропоезд
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов