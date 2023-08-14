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Лукашенко - Рогозину: У нас одно Отечество, и мы должны вместе работать
Научный опыт во благо Союзному государству. Сегодня Александр Лукашенко провел встречу с российским политиком, государственным деятелем Дмитрием Рогозиным, прежде всего известным как экс-гендиректор Роскосмоса.
Дмитрий Олегович Рогозин в разные годы был депутатом, зампредседателя Госдумы, постоянным представителем России при НАТО, после - заместителем председателя правительства России. Курировал военно-промышленный комплекс, оборонзаказ, атомную и ракетно-космическую промышленности, ряд других направлений. Президент особо отметил активность гостя, его небезразличие к событиям, происходящим в регионе и мире.
"Готов способствовать тому, чтобы Ваши опыт и знания пригодились во благо наших общих идей, которые мы вместе с Вами разделяем, и притом давно. У нас единое Отечество, и во имя этого мы с Вами просто должны работать. У Вас много идей. Знаю об этом. Готов весь потенциал Беларуси, научно-практический, который есть, для этого использовать. Если это будет выгодно для нас, для вас. Ну и в целом для нашего единства Беларуси и России", - сказал глава государства.
В свою очередь Дмитрий Рогозин обратил внимание, что его командировка в Беларусь будет недолгой, но продуктивной. Он поблагодарил Александра Лукашенко за возможность встречи. "Я здесь в Минске нахожусь в короткой рабочей поездке. Будут встречи сегодня с представителями промышленности Республики Беларусь, моими старыми друзьями, с которыми мы никогда не теряли наши добрые отношения. Я сегодня буду вести с ними переговоры по ряду проектов, которые связаны прежде всего с работой нашего научно-технического центра", - подчеркнул он.
Дмитрий Рогозин был одним из самых ярких руководителей российской космической отрасли. Сейчас он применит свои знания и опыт для новых проектов научной сферы. Предстоит совместная работа ученых двух стран с опорой на компетенции и возможности нашей промышленной базы.
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