Лукашенко: Россияне и белорусы еще не единожды совершат совместные полеты в космос

Россияне и белорусы еще не единожды совершат совместные полеты в космос. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил на совместной встрече лидеров Беларуси и России с участницей 21-й космической экспедиции на МКС Мариной Василевской и летчиком-космонавтом Олегом Новицким, сообщает БЕЛТА.

Глава государства отметил, что Беларусь и Россия договорились продолжать сотрудничество в сфере космоса. И, по его словам, российское руководство пообещало поддерживать белорусских партнеров и в дальнейшем. Взаимодействие двух стран в этой сфере, кстати, стало накануне одной из тем переговоров двух лидеров в Кремле.

"Я думаю, что мы еще не единожды увидим совместные полеты россиян и белорусов", - сказал Александр Лукашенко.