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Лукашенко: Россияне и белорусы еще не единожды совершат совместные полеты в космос
Россияне и белорусы еще не единожды совершат совместные полеты в космос. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил на совместной встрече лидеров Беларуси и России с участницей 21-й космической экспедиции на МКС Мариной Василевской и летчиком-космонавтом Олегом Новицким, сообщает БЕЛТА.
Глава государства отметил, что Беларусь и Россия договорились продолжать сотрудничество в сфере космоса. И, по его словам, российское руководство пообещало поддерживать белорусских партнеров и в дальнейшем. Взаимодействие двух стран в этой сфере, кстати, стало накануне одной из тем переговоров двух лидеров в Кремле.
"Я думаю, что мы еще не единожды увидим совместные полеты россиян и белорусов", - сказал Александр Лукашенко.
Фото: БЕЛТА
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