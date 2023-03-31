Лукашенко: Русское - не только российское, это и наше

Русское - не только российское, это и наше. Такое заявление сделал Президент Беларуси Александр Лукашенко в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, говоря о том, что белорусское государство также является полноправным преемником исторического наследия Древней Руси.

Президент подчеркнул, что белорусская государственность изначально формировалась на основе традиций народовластия. "Наши демократические традиции имеют тысячелетнюю историю. В то время как Запад был погружен в "темные века" (так историки пишут), наши предки жители Полоцкого и Туровского княжеств выстраивали основы правового и политического взаимодействия власти и народа. Белорусское государство также является полноправным преемником исторического наследия Древней Руси. И пора прекратить все инсинуации на этот счет! Великое княжество Литовское, ВКЛ, как мы говорим, было также русским, это значит восточнославянским, то есть нашим. Для тех, кто обеспокоен темой "русского мира" и кто дрожит от упоминания русских, скажу просто: русское - это не только российское, это и наше", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что там же в историческом прошлом истоки белорусской веротерпимости и уважения к другим народам. "Более семи столетий назад на белорусской земле нашли приют тысячи евреев, спасавшихся от разгула антисемитизма и погромов в "просвещенной" Европе, сюда бежали. Тогда же здесь обрели свой дом многочисленные представители татарского народа, тоже искавшие мира и созидания, с аллахом в сердце бежали к нам - к христианам, православным. Элементы разных национальных культур органично вплетены в наш быт. Мы традиционно отмечаем два Рождества и три Пасхи, уважаем Курбан-байрам. Да и в целом здесь комфортно жить представителям всех национальных диаспор. Так будет всегда, мы на это обречены", - констатировал белорусский лидер.