Лукашенко: С ЧВК "Вагнер" в случае размещения в Беларуси будет заключен юридически обязывающий контракт

С ЧВК "Вагнер" в случае размещения в Беларуси будет заключен юридически обязывающий контракт. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с журналистами зарубежных и белорусских СМИ, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко отметил, что одна из проблем, которую поднял Евгений Пригожин, - гарантии безопасности. "Я ему сказал: если нужно ради прекращения этого конфликта, я готов принять в Беларуси и гарантировать твою безопасность", - рассказал Президент.

Кроме того, российской стороной было дано обещание прекратить уголовные дела, в том числе в отношении Евгения Пригожина.

На данный момент все договоренности соблюдаются, подчеркнул глава белорусского государства.

Вместе с тем, как уже отмечалось, вопрос размещения в Беларуси ЧВК "Вагнер" пока не решен, и этого может в принципе не произойти, если такое решение будет принято российским руководством.

Отвечая на вопрос, в каких рамках в Беларуси будут действовать вагнеровцы, если все же их передислоцируют в страну, и не будут ли они использовать территорию для нападения, Александр Лукашенко сказал: "Мы никогда ни на кого не нападали. Я уже об этом заявлял не один раз. И нападать не собираемся. И с нашей территории никто ни на кого нападать не будет. Если против нас будет совершена агрессия, мы ответим. И если здесь будет ЧВК "Вагнер", они так же, как белорусская армия, будут защищать наши интересы".