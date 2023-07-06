3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
Лукашенко: С ЧВК "Вагнер" в случае размещения в Беларуси будет заключен юридически обязывающий контракт
С ЧВК "Вагнер" в случае размещения в Беларуси будет заключен юридически обязывающий контракт. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с журналистами зарубежных и белорусских СМИ, сообщает БЕЛТА.
Александр Лукашенко отметил, что одна из проблем, которую поднял Евгений Пригожин, - гарантии безопасности. "Я ему сказал: если нужно ради прекращения этого конфликта, я готов принять в Беларуси и гарантировать твою безопасность", - рассказал Президент.
Кроме того, российской стороной было дано обещание прекратить уголовные дела, в том числе в отношении Евгения Пригожина.
На данный момент все договоренности соблюдаются, подчеркнул глава белорусского государства.
Вместе с тем, как уже отмечалось, вопрос размещения в Беларуси ЧВК "Вагнер" пока не решен, и этого может в принципе не произойти, если такое решение будет принято российским руководством.
Отвечая на вопрос, в каких рамках в Беларуси будут действовать вагнеровцы, если все же их передислоцируют в страну, и не будут ли они использовать территорию для нападения, Александр Лукашенко сказал: "Мы никогда ни на кого не нападали. Я уже об этом заявлял не один раз. И нападать не собираемся. И с нашей территории никто ни на кого нападать не будет. Если против нас будет совершена агрессия, мы ответим. И если здесь будет ЧВК "Вагнер", они так же, как белорусская армия, будут защищать наши интересы".
По словам Александра Лукашенко, если ЧВК будет размещаться в Беларуси, то с этой компанией будет заключен юридически обязывающий контракт, где все будет прописано. "На уровне закона или указа Президента будут определены рамки, в которых будет действовать это подразделение", - заявил глава государства.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Как будет проходить агитация кандидатов в СМИ и кто будет следить за соблюдением принципа равенства
Казино, нацмены и приватизация - чем еще запомнился белорусам 1992 год
Какой принцип лежит в основе белорусской стратегии безопасности - в проекте "Диспозиция"
Каждый зарабатывал как мог, или Почему в Беларуси в начале 1990-х произошел рост ОПГ
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
За ролик дрифта лишили прав, авария с участием четырех авто - обзор ДТП
Дикий лось ворвался в автосалон BMW и разгромил несколько раритетных машин
Неисправная печь едва не сгубила людей, вспыхнула зарядка аккумулятора - обзор ЧП
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей