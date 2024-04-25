Лукашенко: С территории Беларуси не будет агрессивных действий против польского государства и народа

С территории Беларуси не будет агрессии против Польши. Об этом Президент Беларуси, председатель VII Всебелорусского народного собрания Александр Лукашенко заявил 25 апреляна заседанииVII ВНС, пишет БЕЛТА.



Во время выступления Александр Лукашенко обратил внимание, что Польша усиленно милитаризуется. Закупается большое количество мощного вооружения, поступательно наращивается численность вооруженных сил.



"Зачем им это нужно вообще? Мы не собираемся с ними воевать. С территории Беларуси они не должны ожидать никаких активных, агрессивных действий против польского государства и народа. Нам это не надо", - подчеркнул Президент.