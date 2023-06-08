3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
Лукашенко: Санкции превратились в новую комплексную угрозу глобального масштаба
Санкции из инструмента принуждения к миру превратились в новую комплексную угрозу глобального масштаба. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с секретарями советов безопасности государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности, сообщает БЕЛТА.
Президент отметил, что практика всевозможных односторонних ограничительных мер и санкций наращивается. "Слушайте, не прошло. Явно не прошло. Да, непросто. Да, сложно, трудно. Но не прошло. Надо тоже это понимать", - заметил он.
"Санкции уже превратились из инструмента принуждения к миру и безопасности в новую комплексную угрозу глобального масштаба. Целые регионы обречены на голод, холод и нищету, - заявил глава государства. - Они и вас касаются, эти санкции. Мы же видим с россиянами, как визитеры-американцы поехали, начиная от Армении и заканчивая Таджикистаном, и начинают на вас давить, чтобы вы не сотрудничали с нами. Мы это видим".
Именно поэтому противодействие санкциям должно осуществляться комплексно и сообща, подчеркнул Президент.
"Ни белорусы, ни россияне не хотят, чтобы вы попали под санкции, сотрудничая с нами. Мы этого не хотим, потому что мы от этого ничего не получим, а вы только потеряете. Но - как только возможно (в жизни есть много возможностей) - мы должны смотреть в эту сторону вместе. Экономика нас к этому толкает. Мы не должны потерять этот рынок", - заявил белорусский лидер.
Александр Лукашенко обратил внимание, что странам постсоветского пространства сложно пробиться на другие рынки. Даже в Африке сейчас непросто: там уже столкнулись интересы Китая, Соединенных Штатов и Евросоюза. "Я не говорю, что не надо работать на рынки Евросоюза, Соединенных Штатов Америки, Ближнего, Дальнего Востока, на индийский, африканский и прочие рынки. Нет, надо работать. Но нам нельзя потерять свое. Ведь в итоге мы уйдем и потеряем друг друга, - убежден глава государства. - Берегите экономику, не спешите".
Президент
Все
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Видеть, слышать и вести воздушные суда над Беларусью - задачи сотрудников Белаэронавигации
Мендкович о климатической повестке: Запад ищет новые направления для колонизации государств
Качественное образование стало брендом Беларуси
Все дрова с третьего чемпионата по колке дров отправятся одиноким пожилым людям
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП
В Минске гимназист поверил мошенникам и отдал курьеру более 53 тыс. долларов родительских сбережений
В Речице нетрезвый пешеход пытался "договориться" с ГАИ