Лукашенко: Санкции превратились в новую комплексную угрозу глобального масштаба

Санкции из инструмента принуждения к миру превратились в новую комплексную угрозу глобального масштаба. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с секретарями советов безопасности государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности, сообщает БЕЛТА.

Президент отметил, что практика всевозможных односторонних ограничительных мер и санкций наращивается. "Слушайте, не прошло. Явно не прошло. Да, непросто. Да, сложно, трудно. Но не прошло. Надо тоже это понимать", - заметил он.

"Санкции уже превратились из инструмента принуждения к миру и безопасности в новую комплексную угрозу глобального масштаба. Целые регионы обречены на голод, холод и нищету, - заявил глава государства. - Они и вас касаются, эти санкции. Мы же видим с россиянами, как визитеры-американцы поехали, начиная от Армении и заканчивая Таджикистаном, и начинают на вас давить, чтобы вы не сотрудничали с нами. Мы это видим".

Именно поэтому противодействие санкциям должно осуществляться комплексно и сообща, подчеркнул Президент.

"Ни белорусы, ни россияне не хотят, чтобы вы попали под санкции, сотрудничая с нами. Мы этого не хотим, потому что мы от этого ничего не получим, а вы только потеряете. Но - как только возможно (в жизни есть много возможностей) - мы должны смотреть в эту сторону вместе. Экономика нас к этому толкает. Мы не должны потерять этот рынок", - заявил белорусский лидер.