Лукашенко считает разворот на Восток самой разумной реальностью, продиктованной духом времени

"Так называемый разворот на Восток в нашей политике - это самая что ни на есть разумная реальность, продиктованная духом времени. В конце концов, солнце заходит на западе, а встает, как мы знаем, на востоке", - заметил глава государства.

По его словам, США в попытке сохранить ускользающее мировое господство сосредоточены на экономическом удушении России, обозначенной в американской стратегии как "источник сбоев и нестабильности в глобальном масштабе". "Назревает и противостояние у них с Китаем, который Вашингтон считает "наиболее серьезным геополитическим вызовом". Иран давно уже для Штатов враг номер один в регионе, - привел примеры Президент. - А что, другие страны Востока и Юга в восторге от миропорядка по западным лекалам? Нет. Все же видят: это продолжение той же колониальной политики, только на новом витке своего развития. И если страна имеет самостоятельность в распоряжении своими ресурсами, национальный суверенитет в определении своей внешней и внутренней политики, то это уже повод для санкций и, порой, неприкрытого военного вмешательства".