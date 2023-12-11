Лукашенко: Сейчас нужно определить направления дальнейшего сотрудничества с Кенией

С Африкой мы готовы делиться своими технологиями, передавать опыт, вместе реализовывать проекты. И это никакая не гуманитарная помощь. Беларусь рассматривает Африканский континент как перспективного и приоритетного партнера и готова на равноправных условиях развивать всевозможное сотрудничество, уважая интересы. Ключевые заявления и результаты президентских визитов на Африканский континент у нашего обозревателя Илоны Красутской.

Этот год для внешней политики Беларуси можно смело назвать африканским прорывом. Мы нашли еще одну точку опоры и закрепились на этом экзотическом континенте. Началось все с яркого визита в Зимбабве. Наши гарантии и результаты оценили и другие страны Африки. Потом визит президента Экваториальной Гвинеи в Минск. С Александром Лукашенко они увидятся и в Дубае, где в том числе у нашего Президента состоялся целый переговорный марафон с другими африканскими лидерами. Зимбабве, Кения, Ботсвана, Коморские острова и Конго. А после ответный официальный визит в Экваториальную Гвинею.



Все было на высшем уровне. Это и про прием, и результаты визита. Беларусь пришла туда с искренними намерениями. И в Африке это чувствуют.



Мы, конечно же, не приехали в вашу страну заниматься благотворительностью. Такой возможности у нас нет, да это и не нужно. Но и наживаться за счет ваших людей, вашей страны мы не собираемся. Мы не колонизаторы. Мы ваши друзья. Передавая вам технологии по многим направлениям, в которых вы нуждаетесь, мы обучим ваших людей этим технологиям. Мы не будем присылать к вам своих рабочих. У нас дома есть им чем заниматься. Мы пришлем сюда достаточное количество специалистов, будь то в сельском хозяйстве, промышленности, здравоохранении, образовании. А работать будут ваши люди. И наша задача - этому научить ваших людей. Мы уйдем со временем. Останутся технологии и ваши люди, которые умеют пользоваться этими технологиями. Это наша задача. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь



Да, обычно здесь с настороженностью относятся к новым партнерам. В истории хватало эксплуататоров, мечтающих отхватить лакомый кусок земли на этом перспективном континенте. Плюс другой менталитет. Нужны личные контакты, личные гарантии и желательно на самом высоком уровне. Чтобы все не только на словах. В Экваториальную Гвинею приехали наши специалисты, рассказывали и показывали, что можно сделать для сельского хозяйства, медицины, промышленности и строительства.



Мы закрепили сразу дорожную карту сотрудничества на ближайшие несколько лет. В ней более 70 проектов с конкретными направлениями и фамилиями ответственных. Оценили! Так просто ордена там не раздают. Наш Президент получил высшую награду - орден Независимости Экваториальной Гвинеи.



Все тепроблемы, которые сегодня надо решать вЭкваториальной Гвинее, вБеларуси уже решали 30лет назад. Поэтому наша страна готова предоставить африканским друзьям комплексные решения. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь



Я уже сказал своему другу, за что мы боремся в этот момент - за экономическую независимость. Мы обрели политическую независимость, но все еще экономика продолжает оставаться сдерживающим фактором. Есть страны, которые не хотят развития для Африки. Страны, которые привносят нестабильность, которые придумывают всякие изменения, чтобы воспользоваться нашими ресурсами. Но африканцы просыпаются. Мы увидим уже, что нас обманули. Мы разочарованы. И там, где мы имели надежду, мы не сможем ничего получить от наших бывших колонизаторов. Мы будем серьезным образом работать с белорусской стороной. Это дисциплинированный народ. Это народ, который исполняет то, что обещает. Теодоро Обианг Нгема Мбасого, Президент Экваториальной Гвинеи



Экваториальной Гвинее нужна не только политическая, но и практическая поддержка. В этом смысле наш Президент заверил: Беларусь готова подставить плечо в любой момент. Договорились создать здесь региональный хаб по продвижению белорусской продукции. Экваториальная Гвинея будет опорной точкой в центре Африки. Отсюда с нашими технологиями и опытом можно идти работать в соседние страны.



Белорусское предложение - это предложение, от которого трудно отказаться, потому что оно делается от чистого сердца, с открытой душой. Белорусы идут именно как партнеры равноправные. Белорусы идут как те, кто готов поделиться, кто ничего не скрывает, кто рад помочь в тех сферах, в том числе и в технологической, в научной, в образовательной, в которых есть до сих пор серьезные проседания у многих африканских государств. И, конечно же, с таким подходом, как у белорусов, с таким открытым и конструктивным, я думаю, что это будет иметь очень положительный отклик у наших африканских партнеров. Алексей Беляев, декан факультета журналистики БГУ, кандидат исторических наук, доцент



Беларусь, конечно, может быть полезна Африке в целом и Экваториальной Гвинее тем, что способна предложить полный цикл сельскохозяйственного производства, начиная от удобрений и заканчивая переработкой продуктов питания. Белорусское сельскохозяйственное машиностроение известно по всему миру. Это, конечно же, тоже то, что заинтересует любую страну, которая хочет развить свое сельское хозяйство - будь то Африка, будь то любой другой регион. Константин Шадров, доцент Государственного университета "Дубна" (Россия)



Мы помогаем менять мировой имидж и восприятие этого континента. Без двойного дна и камня за пазухой. Ведь что обычно привыкли слышать африканцы про себя?! Что самые бедные, необразованные, никакой медицины, есть нечего и вообще никаких перспектив. Но здесь устали от штампов и негатива. Все, что нужно этому региону - мир и прогресс. И Беларусь готова стать тем самым мостом для Центральной Африки в Евразию.



Народы мира осознают, что будущее за Африкой. Пришло время Африки. Скажу откровенно, что будет очень сложно таким странам, как Экваториальная Гвинея, Беларусь, устоять в одиночку в этом безумном мире. Для того чтобы не просто выстоять, а занять свое место в этом бурно меняющемся мире, чтобы не погибнуть, не сгинуть, мы должны быть ближе друг к другу. Только вместе,идяплечом кплечу,держась за руки, мы сможем в этом мире устоять. Многие изполусотни африканских государств обрели политическую свободу, ноэто даже неполовина пути. Очень тяжелые времена впереди. Африканским странам нужно обрести экономическую свободу иэкономическую независимость. Почти половина природных ресурсов здесь, вАфрике. Иэта половина природных ресурсов мира должна работать воблаго народов Африканского континента. Вэтом суть экономической свободы, ккоторой выдолжны прийти. Хочу весьма ответственно заявить, что на этом пути мы будем надежными друзьями вашего государства и вашего народа. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь



Открытие посольств, подписание дорожной карты по сотрудничеству, договоренности в ключевых сферах. Экватогвинейские студенты получат образование в белорусских вузах. Первая леди страны курирует медицину, ей предстоит работа в связке с нашими специалистами. Они помогут запустить местную клинику. Будем, конечно, поставлять в Экваториальную Гвинею технику. Поможем создать новые сельхозугодья. Есть проект по лесозаготовке. А сколько будем строить! Агрогородок, жилые дома, кирпичный завод. На востоке континентальной части страны застраивается новая столица Экваториальной Гвинеи. Там другой климат (не так жарко), значит, другие технологии и подходы в сельском хозяйстве и строительстве. Да. Впереди, много работы. Но мы сделали хороший задел на будущее. На что обычно у многих стран уходят десятилетия.



А дальше борт номер один белорусского лидера отправляется в Кению. О рабочем визите главы государств договорились в Дубае во время переговоров. Партнеры за возможность обсудить первые шаги по установлению торгово-экономических и более тесных политических отношений ухватились.



Сейчас нужно определить направления дальнейшего сотрудничества и выйти на некий конкретный план по этим направлениям. Если мы хотим сотрудничать, я уверен, что мы такой план - дорожную карту - сможем выработать. Так, как мы это сделали с другими странами Африканского континента. Вы должны знать, господин Президент, что если мы договоримся, мы пройдем быстро этот путь. Потому что ваша страна очень важное стратегическое положение занимает в Африке. Вы во многом определяете политику Африканского континента. Об этом мне рассказывал Президент Экваториальной Гвинеи. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь



Кения находится на востоке континента и по праву считается региональным центром торговли и финансов всей Восточной Африки. Довольно серьезно развито сельское хозяйство. Это не только традиционные кукуруза, сахарный тростник, зерновые, фрукты/овощи, но и мясо-молочная промышленность, а по чаю - первые экспортеры в мире. Туризм тоже в топе - на сафари и за поиском своей аутентичности сюда едут туристы со всего мира. Проседает промышленность, но нам есть что предложить по всем позициям. У Беларуси и Кении большое совместное будущее.



О главном Президент сказал на встрече - это только начало! Впрочем, Александр Лукашенко не просто познакомился и пообщался с коллегой тет-а-тет. По трем важным направлениям договорились о конкретных поставках, а еще о том, что к официальному визиту лидера Кении в Беларусь будет выработан конкретный план (дорожная карта), по которому странам предстоит двигаться дальше.

