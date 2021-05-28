Лукашенко: СНГ состоялось и подтверждает свою жизнеспособность в сложное время

Проект под названием СНГ состоялся и вновь подтверждает свою жизнеспособность в это сложное время. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с главами делегаций заседания Совета глав правительств государств Содружества, сообщает БелТА.

Сегодня мы можем с полной уверенностью сказать, что проект под названием СНГ состоялся и вновь подтверждает свою жизнеспособность в это сложное время.

Белорусский лидер отметил, что даже развал Советского Союза не смог окончательно порвать прочные интеграционные связи между братскими советскими республиками. "Это была великая страна, и во всех отношениях - очень притягательный геополитический центр с развитой экономикой, передовой культурой, в котором мирно жили более сотни различных этносов", - заявил Александр Лукашенко.

Президент констатировал, что стороны имеют колоссальный опыт нескольких поколений, многовековые традиции дружбы и добрососедства, силу духовного единства. "Что мы продемонстрировали вместе с вами. Мы имеем то, что подарили нам деды и прадеды, наши родители, победив в самой кровавой войне прошлого века", - сказал он.