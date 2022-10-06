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Лукашенко собирает большое совещание с экономическим блоком правительства

Лукашенко собирает большое совещание с экономическим блоком правительства

6 октября во Дворце Независимости АлександрЛукашенкопроведет большое совещание с экономическим блоком правительства, сообщаеттелеграм-канал "Пул Первого".

Вопросов, как и участников, много. Но главный из них один - ценовая ситуация в стране.

Сам Президент прямо накануне вечером изменил формат мероприятия, поменял докладчиков, добавил участников.

О текущей ситуации, причинах роста цен, предложениях по их сдерживанию должны высказаться Минстат, профсоюзы, руководство обеих палат парламента, КГК.

О принимаемых мерах по стабилизации - правительство и Нацбанк.

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