Лукашенко собирает большое совещание с экономическим блоком правительства

6 октября во Дворце Независимости АлександрЛукашенкопроведет большое совещание с экономическим блоком правительства, сообщаеттелеграм-канал "Пул Первого".



Вопросов, как и участников, много. Но главный из них один - ценовая ситуация в стране.



Сам Президент прямо накануне вечером изменил формат мероприятия, поменял докладчиков, добавил участников.



О текущей ситуации, причинах роста цен, предложениях по их сдерживанию должны высказаться Минстат, профсоюзы, руководство обеих палат парламента, КГК.



О принимаемых мерах по стабилизации - правительство и Нацбанк.