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Лукашенко собрал совещание во Дворце Независимости. Для обсуждения вынесены два больших блока вопросов
Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание во Дворце Независимости, где для обсуждения вынесеныдва больших блока вопросов, передаетБЕЛТА. На мероприятие были приглашены премьер-министр, глава Администрации Президента, вице-премьеры и министр иностранных дел.
Первый блок вопросов- международная повестка - предстоящие встречи и переговоры.
- Вторая тема- вопросы внутреннего характера и прежде всего - функционирование экономики.
Глава государства потребовал уделить особое внимание обеспечению людей в небольших населенных пунктах необходимым ассортиментом продуктов питания, в том числе с учетом предстоящих новогодних и рождественских праздников. "Хочу предупредить правительство, что скидок никаких не будет в плане обеспечения нормальной ситуации в предновогодние и предрождественские праздники. Не должно быть никаких проблем с продовольствием для наших людей, - сказал Александр Лукашенко. - Слушайте, если бы чего-то не хватало. Всего хватает. Только наша распорядительность. Особенно - малые города, агрогородки и деревни. Это наши люди. Это небогатые люди. Они должны всем быть обеспечены. Праздники должны быть не только для начальников, жителей Минска и крупных городов. Праздники должны быть для всех".
Глава государства пояснил, что в последнее время в его адрес поступают соответствующие жалобы от людей. "Я понимаю, делаю скидку на всякие обстоятельства. Но обращается немало людей, которые жалуются на обеспечение самым необходимым. Еще раз говорю, я делаю скидку: что-то не понравилось, настроение плохое - через интернет, с помощью интернета обратились к Президенту. Но дыма без огня не бывает", - отметил белорусский лидер.
В связи с этим Александр Лукашенко отдельно предупредил участников совещания, и прежде всего вице-премьера Леонида Зайца, который отвечает за АПК, где недавно были вскрыты факты в рамках молочного дела: "Чтобы не только занимались там всякими безобразиями типа молочного дела. Но чтобы вы видели наших крестьян. Вы, кроме всего прочего, ответственны не только за Белкоопсоюз, но и за вопросы сельского хозяйства. Они также входят в ваши компетенции".
"Ну и другие вопросы, которые у вас могут возникнуть, по которым были даны поручения Президента. Игорь Петрович Сергеенко (глава Администрации Президента. - Прим. БЕЛТА) доложит по каждому поручению, а вы ответите, как поставленные перед вами вопросы решаются", - добавил глава государства.
Фото: БЕЛТА
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