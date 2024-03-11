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Лукашенко согласовал кадровые назначения в руководстве Миноблисполкома и двух районов

Лукашенко согласовал кадровые назначения в руководстве Миноблисполкома и двух районов

Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимаякадровые решения11 марта, согласовал назначения в руководстве Минского облисполкома и двух райисполкомов, сообщает БЕЛТА.

Первым заместителем председателя Минского облисполкома согласован Василий Сысоев, который по настоящее время работал здесь же, возглавлял комитет по сельскому хозяйству и продовольствию.

Руководить Березинским райисполкомом будет Андрей Соколовский, который до настоящего времени являлся зампредседателя этого района. А Кореличский райисполком возглавит Андрей Гордей, работавший первым заместителем председателя - начальником управления сельского хозяйства и продовольствия Оршанского райисполкома.

Фото: БЕЛТА