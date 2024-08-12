ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор

Лукашенко согласовал назначение первого замминистра труда и соцзащиты, замминистра финансов

Лукашенко согласовал назначение первого замминистра труда и соцзащиты, замминистра финансов

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на назначение Татьяны Астрейко первым заместителем министра труда и социальной защиты, сообщает БЕЛТА.

Кроме того, согласовано назначение Александра Судника заместителем министра финансов.

Андрей Прокопчук согласован на должность директора Департамента внешнеэкономической деятельности Министерства иностранных дел.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все