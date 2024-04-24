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Лукашенко сомневается, есть ли польза от подконтрольных Западу международных организаций
Президент Беларуси Александр Лукашенко сомневается, есть ли польза от подконтрольных Западу международных организаций. Об этом глава государства заявил 24 апреля во время выступленияна заседанииседьмого Всебелорусского народного собрания, сообщает БЕЛТА.
"На фоне военного спектакля на границе с Беларусью давайте ответим себе на вопрос: есть ли сегодня реальная польза от подконтрольных Западу наднациональных структур, которые как грибы разрослись по всему миру?" - спросил Президент.
Он отметил, что ОБСЕ, ООН и прочие организации не смогли предотвратить ни одного кровавого конфликта. "А их главная задач в этом. Европейский фонд мира вообще выделяет средства на войну в Украине. Вдумайтесь: не хватает денег, фонд мира спонсирует убийство людей. Стоило нашему фонду мира, руководству его, поехать в Украину, чтобы помочь детишкам, - немедленно выкинули из своей когорты, из своей группы. Господь с вами, мы переживем", - подчеркнул Александр Лукашенко.
"Какие реальные результаты достигнуты в ходе проведения крупных международных форумов: Мюнхенской конференции по безопасности, саммита "Большой двадцатки", Всемирного экономического форума в Давосе, Климатической конференции ООН? Казалось бы, интересно же пригласить разные точки зрения, как хвастались на Мюнхенской конференции. Пригласите россиян, белорусов. Мы с Путиным приедем, расскажем, чего мы хотим, как мы хотим "воевать" против Европы. Нет, им это мнение не надо", - заметил глава государства.
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