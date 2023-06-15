Лукашенко: Сотрудничество Беларуси и Ирана выходит на новый этап

Особые отношения у Республики Беларусь складываются с Исламской Республикой Иран. Важность этого подчеркнул Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 июня, принимая верительные грамоты послов девяти зарубежных государств, пишет БЕЛТА.



"Минск и Тегеран всегда глубоко понимали друг друга, находясь под гнетом несправедливых, противозаконных санкций", - заявил глава государства.