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Лукашенко: Сотрудничество Беларуси и Ирана выходит на новый этап
Особые отношения у Республики Беларусь складываются с Исламской Республикой Иран. Важность этого подчеркнул Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 июня, принимая верительные грамоты послов девяти зарубежных государств, пишет БЕЛТА.
"Минск и Тегеран всегда глубоко понимали друг друга, находясь под гнетом несправедливых, противозаконных санкций", - заявил глава государства.
Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь рассматривает Иран как важного международного игрока с огромнейшим экономическим потенциалом. "Сегодня наше сотрудничество выходит на новый этап", - отметил Президент.
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