Лукашенко: Сотрудничество Беларуси и Китая - не просто торговля, а создание высокотехнологичных компаний и корпораций

Сотрудничество Беларуси и Китая - не просто торговля, а создание высокотехнологичных компаний и корпораций. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в Пекине на встрече с председателем правления корпорации "СИТИК Групп" Чжу Хэсинем, сообщает БелТА.

Александр Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси гордятся сотрудничеством с одной из мощнейших компаний в мире, которой является корпорация "СИТИК Групп". "Очень надеемся, что после этого визита и переговоров с высшими руководителями страны, в том числе с моим хорошим другом Си Цзиньпином, наше сотрудничество будет только расширяться и у нас не будет никаких проблем в перспективе с освоением новых проектов, особенно в плане создания и строительства объектов вашей компании, белорусских объектов на территории Беларуси", - сказал глава государства.

Он отметил, что общий объем вложений в строительство с участием "СИТИК Групп" на территории Беларуси на данный момент составляет $1,5 млрд.

Александр Лукашенко предложил корпорации в первую очередь сконцентрироваться на нескольких направлениях работы в Беларуси. Во-первых - на строительстве горно-обогатительного комбината. "Все, о чем вы говорили, что вы просили и требовали, белорусская сторона реализовала", - отметил глава государства.

Второе направление - это продолжение строительства и развития объектов Белорусской национальной биотехнологической корпорации. Первые этапы "БНБК-1" и "БНБК-2" успешно реализованы с участием китайских партнеров. "Мы хотели бы продолжить строительство биотехнологического кластера, корпорации на территории Беларуси ее третьей очередью по глубокой переработке кукурузы и получению витаминов и прочих продуктов. Очень на это надеемся. Никакого отторжения у Си Цзиньпина по этому проекту не было. Потому что это знаковые проекты", - сказал Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь и Китай реализуют ряд таких важных проектов, как БНБК, производство "Джили" и другие. "Это очень знаковые проекты. Для всего мира, для Европы. Мы вместе с Китаем этими проектами хотим показать, что сотрудничество Беларуси и Китая - это не просто торговля и обмен товарами. Это создание высокотехнологичных компаний и корпораций", - сказал белорусский лидер.

Президент отметил, что есть и несколько других проектов в области производства и переработки сельхозпродукции с перспективой поставки на китайский рынок. "У нас также нет абсолютно никакого противодействия. Наоборот, вы получите в этом плане, как и по предыдущим проектам, серьезную поддержку со стороны властей Беларуси", - заверил белорусский лидер.