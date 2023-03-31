Лукашенко: Сотрудничество Беларуси и России основано на уважении и взаимной поддержке

Сотрудничество Беларуси и России основано на уважении и взаимной поддержке. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко в Послании белорусскому народу и Национальному собранию.



"На высшем уровне сотрудничество Беларуси и России основывается на уважении и взаимной поддержке сторон. Закрытых тем у нас нет", - сказал глава государства.

Президент Беларуси отметил, что взаимодействие с Российской Федерацией носит всеобъемлющий, многоплановый характер. "Мы выстроили достаточно эффективную модель межгосударственных отношений, в центре которой находится строительство Союзного государства. Опыт нашей интеграции стал показательным для других аналогичных структур на постсоветском пространстве. Но то ли еще будет!", - подчеркнул он.

По словам Александра Лукашенко, именно союзное строительство способствовало решению очень сложных социально-экономических вопросов, позволив двум странам формировать условия для устойчивого роста экономик, увеличения товарооборота, успешно координировать внешнюю политику, повышать обороноспособность, сохранять общее социальное и гуманитарное пространство.