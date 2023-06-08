Лукашенко: США хотят расчленить Европу и господствовать здесь

США хотят расчленить Европу и господствовать здесь, но главная цель - Китай. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 8 июня на встрече с секретарями советов безопасности государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности, сообщает БЕЛТА.

"Пичканье оружием (это мы видим здесь, находясь в этом котле в центре Европы), нагнетание обстановки, конфронтации и огромные деньги, которые тратит прежде всего Европа, - причина этого конфликта гораздо глубже, чем Украина, - отметил Александр Лукашенко. - Для американцев важно поставить на колени Европу. Они им покажут, что такое вводить евро против доллара. Это тоже понятно. И евро начало отвоевывать в свое время место под солнцем. Это американцам не нужно. А финансы - кровеносная система".

По словам Президента, из-за этого США начали давить на Европу и сейчас хотят расчленить ее. "Отгородить ее от нас. От Балтики до Черного моря через Польшу, Украину. С Беларусью не получилось: был замысел этот санитарный кордон выстроить от Смоленска и ниже на Балтику. Но сейчас вооружают Польшу и Украину. Но надо, чтобы Украина победила. Это их золотая мечта. Вот замысел", - сказал глава государства.

Он обратил внимание, что Польша испортила отношения не только с Беларусью, но и с Германией. И вряд ли польская сторона выставляет счет ФРГ за Вторую мировую войну, потому что такая смелая, заметил Александр Лукашенко. "Да нет. Американцы тихонько (мы это тоже видели) ей подсказали: давайте давите немцев. Потому что в Европе немцы - основная сила. Вы думаете, брексит, когда Великобритания вышла из Европейского союза, - это просто так? Если бы американцы были заинтересованы в усилении Евросоюза, они бы никогда на это не дали добро и не пошли. Но они оторвали Великобританию, мощную в экономическом, да и в военно-политическом отношении от Евросоюза еще раньше, т.е. им надо этот котел заварить, чтобы господствовать. Они же прекрасно понимают, что основные точки роста в мире после США - это Европейский союз, Китай и наше пространство, где мы осмелились выступить", - пояснил Президент.

"Поэтому, говоря о причинах, надо туда глубже смотреть. И надо отдать должное россиянам - они вовремя подхватились и сказали: хорошо, это ваши проблемы, но вы гарантируйте нам безопасность. И Беларуси в том числе. Ответ на эту просьбу - гарантий вы видели. Сейчас они говорят: да это Россия потребовала несерьезную бумажку по безопасности. И, встречаясь с некоторыми вашими коллегами, я им задаю вопрос: хорошо, Россия потребовала несерьезную бумажку, а чего вы несерьезную бумажку не дали ей? Взяли бы и дали. Я имею в виду предложения по безопасности здесь, по советскому пространству и прежде всего России. Не дали", - напомнил глава государства.

Вместе с тем он признал, что российская спецоперация в Украине стала подарком для Запада. "И они тут начали цепляться за нее, чтобы поставить на колени наше пространство. А дальше - Китай. Это главная их цель", - подчеркнул белорусский лидер.