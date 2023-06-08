Лукашенко: США хотят расчленить Европу и господствовать здесь, но главная цель - Китай

ОДКБ нужна новая стратегия коллективной безопасности. Александр Лукашенко обозначил суть происходящих в регионе и мире процессов на встрече с секретарями советов безопасности стран, входящих в военно-политический союз. Сегодня в Минске он представлен всеми государствами: Россией, Казахстаном, Арменией, Кыргызстаном, Таджикистаном и Беларусью.

ОДКБ всегда была нацелена на укрепление мира и региональной стабильности. Но именно сейчас этот диалог актуален как никогда, подчеркнет Александр Лукашенко. Вся архитектура международной безопасности терпит крах. Санкции стали нешуточным оружием. Милитаризация государств выходит на новый виток. Украина - один из многих тому примеров.



"То, что видим мы, и информация, которую я получил от Президента России, полностью совпадают. За три дня около трех десятков танков уничтожено - наступающих, украинских. Обороняться проще, чем наступать - вы понимаете. 120 или 130 БМП за три дня. И самое страшное - более 2 100 погибло украинцев. 2 100! С этой стороны чуть больше 70. Вот вам результат этой попытки "контрнаступа", - отметил Президент.



"Никакого "контрнаступа" нет и быть не может. А если - вот результат за три дня. И самое главное - четвертый-пятый день тишина. О чем это говорит? Потерпели серьезное поражение, сели и думают (Запад), а что делать дальше", - сказал глава государства.



Президент убежден, что иного пути, кроме как переговоры, нет. Это, по его словам, позиция и Президента России. "Мир и только мир. Но мир не нужен. Запад уцепился железобетонно за Украину, чтобы подмять под себя Россию и вытереть об нее ноги. Но этого не будет. Вы знаете россиян, знаете нас - на колени мы не станем. Поэтому надо договариваться, пока это возможно. Дальше будет хуже", - предупредил Александр Лукашенко.



Для американцев важно поставить на колени Европу. Они им покажут, что такое вводить евро против доллара. Это тоже понятно. И евро начало отвоевывать в свое время место под солнцем. Это американцам не нужно. А финансы - кровеносная система. Из-за этого США начали давить на Европу и сейчас хотят расчленить ее. Отгородить ее от нас. От Балтики до Черного моря, через Польшу, Украину. С Беларусью не получилось: был замысел этот санитарный кордон выстроить от Смоленска и ниже на Балтику. Но сейчас вооружают Польшу и Украину. Но надо, чтобы Украина победила. Это их золотая мечта. Вот замысел.

"Польша испортила отношения не только с Беларусью, но и с Германией. И вряд ли польская сторона выставляет счет ФРГ за Вторую мировую войну, потому что такая смелая. Да нет. Американцы тихонько (мы это тоже видели) ей подсказали: давайте, давите немцев. Потому что в Европе немцы - основная сила. Вы думаете, брексит, когда Великобритания вышла из Европейского союза, - это просто так? Если бы американцы были заинтересованы в усилении Евросоюза, они бы никогда на это не дали добро и не пошли. Но они оторвали Великобританию, мощную в экономическом, да и в военно-политическом отношении от Евросоюза еще раньше, т.е. им надо этот котел заварить, чтобы господствовать", - отметил Лукашенко.

"Они же прекрасно понимают, что основные точки роста в мире после США - это Европейский союз, Китай и наше пространство, где мы осмелились выступить", - подчеркнул Президент Беларуси.

В целом в ОДКБ удалось выстроить адекватный механизм реагирования на угрозы безопасности. Уже более 20 лет принимаются необходимые меры и координируется работа стран - участниц блока. Другое дело, что современные вызовы постоянно трансформируются, и это требует адекватного и своевременного реагирования. Задача ОДКБ сегодня - действовать сообща!

Конечно, Штаты заинтересованы, чтобы не состоялся многополярный мир. Очень серьезный полюс многополярного мира - Китай. Поэтому не конечная цель Россия. Они хотят Россию уничтожить или ослабить, но их конечная цель - это Китай. Тогда они добьются своей цели, как они считают, и будут доминировать в мире. Но это исключено, это у них не получится. Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности России



Сложная военно-политическая обстановка в регионе - лишь вершина айсберга. А в основе - массированные гибридные атаки на все сферы жизни. Санкции тоже стали угрозой глобального масштаба. Нарастает и влияние информационных атак. Для Президента нет сомнений и в том, кто виноват в подрыве Каховской ГЭС. В инфополе - эта диверсия затмила новости о контрнаступлении. И это вовсе не случайно. Александр Лукашенко уверен: голос ОДКБ должен громче призывать к миру в регионе. А инструменты противодействия угрозам и вызовам предстоит усовершенствовать.