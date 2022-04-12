Лукашенко: США подталкивают Польшу и Прибалтику к противостоянию Беларуси

США подталкивают Польшу и Прибалтику к противостоянию Беларуси. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам по итогам переговоров с главой российского государства Владимиром Путиным на космодроме Восточный в Амурской области,сообщает БелТА.

Во время переговоров главы государств уделили большое внимание вопросам обороны. Президент напомнил, что Беларусь и Россия давно создали региональную группировку войск Союзного государства.

"Мы видим, как американцы не только Украину, а нашу западную соседку, Польшу, и Прибалтику подталкивают к противостоянию Беларуси", - отметил Александр Лукашенко.