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Лукашенко: Страны Евросоюза - наши соседи, и отношения с ними терять нельзя
Страны Евросоюза - соседи Беларуси, и отношения с ними терять нельзя. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время встречи с трудовыми коллективами организаций, расположенных на территории Национального аэропорта Минск, сообщает БЕЛТА.
"Сейчас мы живем прежде всего за счет Востока - сотрудничаем с Россией, Китаем. Но не надо забывать о высокотехнологичном Западе. Они рядом, они наши соседи - Евросоюз. И отношения с ними терять нельзя. Мы к этому готовы, но с учетом наших собственных интересов. Поверьте, придет время (сейчас такая турбулентность, говоря на вашем языке, сложности большие) - в 2024-2025 году, я уверен, произойдут серьезные изменения в мире в том числе", - сказал глава государства.
Еще на торжественном собрании по случаю Дня Независимости Александр Лукашенко поручил правительству и Министерству иностранных дел предложить западным соседям план добрососедства и мира.
"И с поляками надо разговаривать. Я поручал премьер-министру связаться с ними. Если они хотят, давайте разговаривать, налаживать отношения. Мы соседи, а соседей не выбирают, они от бога. Но у них 15 октября парламентские выборы и, конечно, им надо сейчас нагнетать, нагнетать обстановку для того, чтобы показать, что они правильно вооружали и перевооружали страну. Поэтому до 15 октября они вряд ли пойдут на какие-то существенные изменения, выгодные им и нам. Они многое требуют от нас и просят, но мы на это пойти не можем, потому что это противоречит нашим интересам", - подчеркнул Президент.
Он добавил, что Польша не сама по себе нагнетает обстановку в регионе - ее подталкивают к этому Соединенные Штаты. "Американцы сделали ставку на Польшу. Но поляки - люди не глупые. Это наши люди, славяне. Они все прекрасно понимают. Потерпим, посмотрим. Мы открыты для сотрудничества", - заявил глава государства.
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