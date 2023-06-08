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Лукашенко: Страны ОДКБ находятся под прицелом информационного оружия
Страны ОДКБ непосредственно находятся под прицелом кибероружия, и его деструктивное влияние будет только нарастать. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с секретарями советов безопасности государств - членов ОДКБ, сообщает БЕЛТА.
Глава государства обратил внимание, что уязвимым элементом системы международной безопасности стала информационная сфера. "Вы видите, даже в Украине впереди идет информационно-психологическая война", - сказал он.
Президент обратил отметил важность противодействия информационно-психологическим операциям и предложил поделиться белорусским опытом в этой сфере, заметив, что по данному вопросу есть активное взаимодействие с ФСБ России. "А чтобы противодействовать, надо свою повестку выдвигать", - подчеркнул Александр Лукашенко.
"Страны ОДКБ непосредственно находятся под прицелом этого давления и опасного информационного оружия, которые все время создают нам внутри проблемы", - сказал белорусский лидер.
В связи с этим он упомянул о недавних событиях в Кыргызстане, где была совершена попытка раскачать обстановку внутри страны, но власти ее своевременно пресекли. "Молодцы ребята, справились. В зародыше справились, не дали этой заразе распространиться. Значит, выводы сделали из истории. Просто молодцы! Я отдаю дань уважения".
"Видите, пытаются качать, качать… Ну отстаньте вы от Кыргызстана! Они начали подниматься с колен, пусть развивается страна. Кому она проблемы создает? Никому. Тем не менее качают. А вы думаете, что Кыргызстан качают просто так? Нет. Это для того, чтобы подобраться через Кыргызстан к Казахстану снова, как через Россию - к Китаю. Обратите на это внимание. Особенно в Казахстане - спокойно жить не дадут", - предупредил Александр Лукашенко.
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