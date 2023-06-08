Лукашенко: Страны ОДКБ находятся под прицелом информационного оружия

Страны ОДКБ непосредственно находятся под прицелом кибероружия, и его деструктивное влияние будет только нарастать. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с секретарями советов безопасности государств - членов ОДКБ, сообщает БЕЛТА.

Глава государства обратил внимание, что уязвимым элементом системы международной безопасности стала информационная сфера. "Вы видите, даже в Украине впереди идет информационно-психологическая война", - сказал он.

Президент обратил отметил важность противодействия информационно-психологическим операциям и предложил поделиться белорусским опытом в этой сфере, заметив, что по данному вопросу есть активное взаимодействие с ФСБ России. "А чтобы противодействовать, надо свою повестку выдвигать", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Страны ОДКБ непосредственно находятся под прицелом этого давления и опасного информационного оружия, которые все время создают нам внутри проблемы", - сказал белорусский лидер.

В связи с этим он упомянул о недавних событиях в Кыргызстане, где была совершена попытка раскачать обстановку внутри страны, но власти ее своевременно пресекли. "Молодцы ребята, справились. В зародыше справились, не дали этой заразе распространиться. Значит, выводы сделали из истории. Просто молодцы! Я отдаю дань уважения".