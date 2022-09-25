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Лукашенко: Суверенитет на нашей территории незыблем, мы его с вами должны осуществлять
Дисциплина, доверие и четкое соблюдение правил важны и в более глобальном плане на международной арене. В этом смысле у нашей страны есть большие партнеры, с которыми можно не ждать подвоха во время кооперации. Так, Беларусь и Китай будут поддерживать друг друга при любых обстоятельствах. Не за горами и очередная встреча лидеров. Итогом же прошедших переговоров в Самарканде стал исторический подъем партнерства между нашими странами на новый уровень всепогодного и всестороннего стратегического партнерства.
Это не просто слова. Это значит, что мир меняется, но Минск и Пекин остаются верны себе: все теснее сотрудничают в политике, экономике и безопасности. Найдены решения по всем вопросам.
Мы только с Китаем решили вопросы на миллиарды долларов. Здесь нет старшей и младшей. Приходите, сотрудничайте, я вам открываю дверь. Но порядок и правила надо соблюдать. Это не значит, что кто-то пришел и нас захватил. Нет. Суверенитет на нашей территории незыблем, мы его с вами должны осуществлять. Пусть идет Китай, а это значит прежде всего экономика. И они идут к нам. 3-4 страны имеют технологии, как у нас БНБК. Я и не думал, что так далеко китайцы пойдут, сотрудничая с нами. Они нам передают то, на чем они зарабатывают деньги.
Лукашенко и Си Цзиньпин дали четкий сигнал вертикали - нашим интересам и проектам зеленый свет. И вот уже более предметно на неделе говорили о деталях сотрудничества с крупной компанией из Поднебесной "Ситик Констракшн". Совместных проектов в общем портфеле немало и его будут дополнять новыми.
Есть ряд вопрос, которые мы должны с вами обсудить, потому что вы крупнейшая компания, которая работает в Беларуси. Все это связано с тем, что мне надо основательно подготовиться к разговору совсем скоро, как мы договорились с председателем. Мы провели обстоятельную и содержательную встречу с председателем, обсудили все экономические вопросы нашего взаимодействия, в том числе и вопросы, которые входят в сферу вашей компетенции и ответственности. И договорились, что после XX съезда КПК мы более основательно в рабочем режиме поговорим и об экономике, и о политике, и о военно-техническом сотрудничестве.
Важное политическое событие для Китая - съезд Коммунистической партии -намечен на 16 октября. Что касается новых проектов с китайской корпорацией "Ситик", в частности, речь шла о таких высокотехнологичных, как третья очередь БНБК. А также об инвестициях в сельское хозяйство.
Среди перспектив, например, и строительство азотного комплекса. Сейчас наши специалисты в КНР изучают подходы китайских партнеров. Обсуждается и возведение нового цеха по производству бумаги на Светлогорском ЦКК.
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