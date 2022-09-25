Лукашенко: Суверенитет на нашей территории незыблем, мы его с вами должны осуществлять

Мы только с Китаем решили вопросы на миллиарды долларов. Здесь нет старшей и младшей. Приходите, сотрудничайте, я вам открываю дверь. Но порядок и правила надо соблюдать. Это не значит, что кто-то пришел и нас захватил. Нет. Суверенитет на нашей территории незыблем, мы его с вами должны осуществлять. Пусть идет Китай, а это значит прежде всего экономика. И они идут к нам. 3-4 страны имеют технологии, как у нас БНБК. Я и не думал, что так далеко китайцы пойдут, сотрудничая с нами. Они нам передают то, на чем они зарабатывают деньги.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

