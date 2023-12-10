3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
Лукашенко: У Беларуси и Кении большое совместное будущее
У Беларуси и Кении большое совместное будущее. Об этом говорится в записи Президента Беларуси Александра Лукашенко в Книге почетных гостей, которую он сделал после переговоров в Найроби со своим кенийским коллегой Уильямом Руто, сообщает БЕЛТА.
"Минск заинтересован серьезно укрепить сотрудничество с Найроби по широкому спектру направлений, прежде всего в торговой и инвестиционной сферах. Уверен, у наших стран большое совместное будущее. Желаю Президенту Кении счастья и здоровья, а дружественному кенийскому народу - процветания и благополучия", - говорится в записи.
В конце Александр Лукашенко написал также фразу на белорусском языке: "Сардэчна дзякую i да новых сустрэч!"
По окончании встречи тет-а-тет Президент Кении пригласил белорусского коллегу на ужин.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе