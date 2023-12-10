Лукашенко: У Беларуси и Кении большое совместное будущее

У Беларуси и Кении большое совместное будущее. Об этом говорится в записи Президента Беларуси Александра Лукашенко в Книге почетных гостей, которую он сделал после переговоров в Найроби со своим кенийским коллегой Уильямом Руто, сообщает БЕЛТА.

"Минск заинтересован серьезно укрепить сотрудничество с Найроби по широкому спектру направлений, прежде всего в торговой и инвестиционной сферах. Уверен, у наших стран большое совместное будущее. Желаю Президенту Кении счастья и здоровья, а дружественному кенийскому народу - процветания и благополучия", - говорится в записи.

В конце Александр Лукашенко написал также фразу на белорусском языке: "Сардэчна дзякую i да новых сустрэч!"