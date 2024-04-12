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Лукашенко указал на возможные проблемы в связи со скорым истечением полномочий Зеленского
Во второй день рабочего визита в Российскую Федерацию Александр Лукашенко прибыл в Кремль и до официального мероприятия, посвященного Дню космонавтики, ответил на вопросы журналистов. В частности, по Украине Президент Беларуси подчеркнул, что сегодня самое время сесть за стол переговоров и договориться.
"Принцип один, Путин в этом плане молодец (он не отступает от своих прежних заявлений): документы есть (выработанные ранее по итогам мирных переговоров в Беларуси и Турции. - Прим. ред.), они парафированы и российской, и украинской стороной. Давайте вернемся к этим документам и от этого будем плясать. Или остановимся на тех принципах, которые заложены в документах. Что, неправильно? Правильно", - заявил белорусский лидер.
"Поэтому очень хороший момент для Украины и кураторов украинских принять решение. Его надо принимать. Я так понимаю Президента России, он разумно это делает. Это - лакмусовая бумажка. Хотите переговоров - давайте, мы открыты, мы договариваемся. Вот документы, садимся за стол. Не будем дальше разворачивать, останавливаемся на том, что было тогда - в этих документах. Или на основании документов идем дальше, ищем какие-то компромиссы. Если после этого не будет реакции Украины и Запада, значит, они просто не хотят мира в Украине. Очень разумно поставлен российской стороной вопрос. Я полностью поддерживаю", - сказал Александр Лукашенко.
Белорусский лидер также отметил, что без участия России в переговорах по Украине никакого мирного процесса быть не может. Указал также на возможные проблемы в связи со скорым истечением полномочий Владимира Зеленского. Срок его президентства заканчивается в мае, и это может породить проблему легитимности тех или иных потенциальных соглашений, заключенных ранее.
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