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Лукашенко утвердил Государственную инвестиционную программу на 2023 год

Лукашенко утвердил Государственную инвестиционную программу на 2023 год

Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил Государственную инвестиционную программу на 2023 год. Соответствующий указ №26 он подписал 7 февраля, сообщается в Telegram-канале "Пул Первого".

В рамках Государственной инвестиционной программы в текущем году предусматриваются проектирование и строительство 136 объектов, из которых 53 планируется ввести в эксплуатацию.

На финансирование включенных в программу объектов предусмотрено почти Br1,15 млрд, из них Br891 млн (78%) - на реализацию государственных программ "Дороги Беларуси", "Здоровье народа и демографическая безопасность", "Обеспечение правопорядка", "Аграрный бизнес", "Пограничная безопасность", "Образование и молодежная политика", "Строительство жилья" и других.

В соответствии с программой в 2023 году намечено начать финансирование строительства (реконструкции) 23 объектов, в том числе трех путепроводов в Брестской, Гомельской и Гродненской областях, трех детских домов семейного типа в Полоцке, Бобруйске и Бешенковичах, двух больниц в Бресте и Пинске.

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