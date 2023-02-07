Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил Государственную инвестиционную программу на 2023 год. Соответствующий указ №26 он подписал 7 февраля, сообщается в Telegram-канале "Пул Первого".

В рамках Государственной инвестиционной программы в текущем году предусматриваются проектирование и строительство 136 объектов, из которых 53 планируется ввести в эксплуатацию.

На финансирование включенных в программу объектов предусмотрено почти Br1,15 млрд, из них Br891 млн (78%) - на реализацию государственных программ "Дороги Беларуси", "Здоровье народа и демографическая безопасность", "Обеспечение правопорядка", "Аграрный бизнес", "Пограничная безопасность", "Образование и молодежная политика", "Строительство жилья" и других.