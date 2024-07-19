Лукашенко утвердил окончательный состав уполномоченных представителей главы государства в областях и Минске

"Мы, по-моему, Шулейко потеряли. Он головой отвечает за Брестскую область. Что, там Наталья Владимировна (Первый заместитель главы Администрации Президента Наталья Петкевич. - Прим. ред.) будет за него работать? Она политически будет отвечать за определенные процессы. Но там должен быть хозяйственник. Поэтому нам надо в этой части доработать. А ей работы хватит по другим направлениям", - сказал на совещании Президент.

В свою очередь руководству Администрации Президента поручено обратить внимание на работу помощников Президента и уполномоченных представителей в регионах. Глава государства высказал критику в том числе в их адрес в связи с недостаточно оперативной реакцией на устранение последствий стихии в Беларуси. "Это вопросы к губернаторам в том числе. Я уже не говорю про помощников и уполномоченных. Уполномоченные у нас так - из Минска управляли процессами. Ну это мы возьмем под контроль. Вот, Наталья Владимировна, Вам эти вопросы надо взять под контроль в Администрации Президента вместе Крутым - как работают уполномоченные, помощники. Они чего там сидят? Вы знаете эту тему", - поручил белорусский лидер.