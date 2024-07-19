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Лукашенко утвердил окончательный состав уполномоченных представителей главы государства в областях и Минске
Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил окончательный состав уполномоченных представителей главы государства в областях и городе Минске, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Сегодня во время селекторного совещания по вопросам уборочной кампании и преодолению последствий стихии было принято решение о направлении уполномоченным представителем по Брестской области заместителя премьер-министра Юрия Шулейко (ранее он возглавлял Брестский облисполком).
"Мы, по-моему, Шулейко потеряли. Он головой отвечает за Брестскую область. Что, там Наталья Владимировна (Первый заместитель главы Администрации Президента Наталья Петкевич. - Прим. ред.) будет за него работать? Она политически будет отвечать за определенные процессы. Но там должен быть хозяйственник. Поэтому нам надо в этой части доработать. А ей работы хватит по другим направлениям", - сказал на совещании Президент.
В свою очередь руководству Администрации Президента поручено обратить внимание на работу помощников Президента и уполномоченных представителей в регионах. Глава государства высказал критику в том числе в их адрес в связи с недостаточно оперативной реакцией на устранение последствий стихии в Беларуси. "Это вопросы к губернаторам в том числе. Я уже не говорю про помощников и уполномоченных. Уполномоченные у нас так - из Минска управляли процессами. Ну это мы возьмем под контроль. Вот, Наталья Владимировна, Вам эти вопросы надо взять под контроль в Администрации Президента вместе Крутым - как работают уполномоченные, помощники. Они чего там сидят? Вы знаете эту тему", - поручил белорусский лидер.
уполномоченными представителями главы государства в Брестской области назначены заместитель премьер-министра Юрий Шулейко и председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по законодательству и государственному строительству Михаил Русый;
в Витебской области - председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко и министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Линевич;
в Гомельской области - управляющий делами Президента Беларуси Юрий Назаров и заместитель премьер-министра Анатолий Сивак;
в Гродненской области - государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович и председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов;
в Минской области - заместитель председателя Всебелорусского народного собрания Александр Косинец и заместитель премьер-министра Петр Пархомчик;
в Могилевской области - глава Администрации Президента Беларуси Дмитрий Крутой и председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по региональной политике и местному самоуправлению Леонид Заяц;
в Минске - председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова и министр внутренних дел Иван Кубраков.
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