Лукашенко утвердил соглашение о Координационном совете СНГ в судебно-экспертной деятельности

Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил Соглашение об образовании Координационного совета государств - участников Содружества Независимых Государств в сфере судебно-экспертной деятельности. Соответствующий Указ № 177 Александр Лукашенко подписал 29 апреля, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Соглашение было подписано 13 октября 2023 года на заседании Совета глав государств СНГ в Бишкеке. Координационный совет образуется для обмена опытом, реализации организационно-практических мероприятий, направленных на повышение качества судебно-экспертной деятельности в странах Содружества.