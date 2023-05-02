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Лукашенко утвердил соглашение с Зимбабве о создании совместной комиссии по сотрудничеству
Глава государства Александр Лукашенко 2 мая подписал Указ № 129, которым утвердил соглашение между Беларусью и Зимбабве о создании Совместной постоянной комиссии по сотрудничеству, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Соглашение было заключено в Хараре 31 января во время государственного визита Александра Лукашенко в Зимбабве. Создание совместной комиссии будет способствовать укреплению белорусско-зимбабвийского сотрудничества в различных сферах двусторонних отношений.
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