3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
Лукашенко утвердил важнейшие прогнозные параметры развития Беларуси на 2024 год
Президент Беларуси Александр Лукашенко 2 октября подписал указ №307, которым утверждены важнейшие прогнозные параметры развития страны на 2024 год, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
Главной целью экономической политики будущего года будут обеспечение устойчивости экономики и рост благосостояния населения. Прирост валового внутреннего продукта прогнозируется на 3,8 % за счет масштабных инвестиционно-производственных программ, реализации белорусской продукции на внешние рынки и расширения внутреннего спроса.
Ожидается, что инвестиции в основной капитал прибавят 3,9 % в сопоставимых условиях, экспорт товаров и услуг увеличится на 7,6 % (преимущественно за счет наращивания физических объемов продаж), реальные располагаемые денежные доходы населения прирастут на 3,5 %.
Сохранится политика по сдерживанию цен. Для этого для Национального банка и правительства устанавливается целевая задача по ограничению инфляции на уровне, не превышающем 6 %.
В результате рост реальной заработной платы составит 103,9 %. Номинальная начисленная среднемесячная заработная по стране увеличится до Br2087. В бюджетном секторе - Br1634.
Для достижения важнейших параметров правительство утвердит Целевой план на 2024 год. В нем будут сконцентрированы первоочередные задачи по реализации производственных, экспортных и инвестиционных планов государственными органами. Устанавливаемые в нем задания будут нацелены на сбалансированный рост экономики без риска спровоцировать макроэкономические шоки при сопутствующем повышении уровня жизни населения.
Также в целях создания условий для устойчивого роста экономики принят указ №308 о целевых показателях денежно-кредитной политики на 2024 год.
Перечень включает набор качественных показателей, способных обеспечить устойчивость банковской системы (в том числе как источника инвестиционных ресурсов), а также ценовую и финансовую стабильность. К ним относятся:
прирост потребительских цен - не более 6 %;
международные резервные активы - не менее $6 млрд;
доля необслуживаемых активов банков в активах, подверженных кредитному риску, - не более 10 % (удержание такого уровня обеспечит стабильность всей банковской системы);
коэффициент доступности автоматизированных систем участников платежного рынка для обеспечения проведения расчетных операций - не менее 99,8 % (это позволит полноценно обеспечить потребность реального сектора экономики и граждан в беспрепятственном проведении расчетов на территории страны);
прирост требований банков к экономике - не менее 10 %, что расширит ресурсную поддержку реального сектора, удовлетворив платежеспособный спрос на кредиты, что станет одним из ключевых стимулов роста экономики.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе