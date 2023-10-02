Лукашенко утвердил важнейшие прогнозные параметры развития Беларуси на 2024 год

Президент Беларуси Александр Лукашенко 2 октября подписал указ №307, которым утверждены важнейшие прогнозные параметры развития страны на 2024 год, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Главной целью экономической политики будущего года будут обеспечение устойчивости экономики и рост благосостояния населения. Прирост валового внутреннего продукта прогнозируется на 3,8 % за счет масштабных инвестиционно-производственных программ, реализации белорусской продукции на внешние рынки и расширения внутреннего спроса.

Ожидается, что инвестиции в основной капитал прибавят 3,9 % в сопоставимых условиях, экспорт товаров и услуг увеличится на 7,6 % (преимущественно за счет наращивания физических объемов продаж), реальные располагаемые денежные доходы населения прирастут на 3,5 %.

Сохранится политика по сдерживанию цен. Для этого для Национального банка и правительства устанавливается целевая задача по ограничению инфляции на уровне, не превышающем 6 %.

В результате рост реальной заработной платы составит 103,9 %. Номинальная начисленная среднемесячная заработная по стране увеличится до Br2087. В бюджетном секторе - Br1634.

Для достижения важнейших параметров правительство утвердит Целевой план на 2024 год. В нем будут сконцентрированы первоочередные задачи по реализации производственных, экспортных и инвестиционных планов государственными органами. Устанавливаемые в нем задания будут нацелены на сбалансированный рост экономики без риска спровоцировать макроэкономические шоки при сопутствующем повышении уровня жизни населения.

Также в целях создания условий для устойчивого роста экономики принят указ №308 о целевых показателях денежно-кредитной политики на 2024 год.

Перечень включает набор качественных показателей, способных обеспечить устойчивость банковской системы (в том числе как источника инвестиционных ресурсов), а также ценовую и финансовую стабильность. К ним относятся: