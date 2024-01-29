Глава белорусского государства Александр Лукашенко уверен, что выборный период в Беларуси и России пройдет спокойно. Об этом он заявил на заседании Высшего госсовета Союзного государства в Санкт-Петербурге, сообщает БЕЛТА.

Глава государства отметил, что заседание ВГС проходит в преддверии важных внутриполитических событий. Впервые в истории Беларуси 25 февраля нынешнего года состоится единый день голосования. "По примеру России мы также установили конституционно единый день голосования. В этот день будут избраны депутаты парламента, местных советов (у нас областные, районные и сельские сохранены советы, как это было в советские времена.). И 17 марта пройдут президентские выборы в России", - сказал Александр Лукашенко.

"Период такой непростой, но, как вы видите, он проходит спокойно. И я уверен, мы спокойно подойдем к этим датам и так же спокойно проведем эти мероприятия", - сказал глава белорусского государства.