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Лукашенко: Узы дружбы и братства между Беларусью и Таджикистаном никогда не прерывались

Лукашенко: Узы дружбы и братства между Беларусью и Таджикистаном никогда не прерывались

Узы дружбы и братства между Беларусью и Таджикистаном никогда не прерывались. Это отметил Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 июня, принимая верительные грамоты послов девяти зарубежных государств, пишет БЕЛТА.

По традиции глава государства кратко прокомментировал сотрудничество с каждой из стран, которые представляют дипломаты. Президент подчеркнул, что Беларусь имеет давние дружественные взаимоотношения с государствами Азии.

Александр Лукашенко, приветствуя посла Таджикистана, отметил: "С этой страной у нас прочные связи еще со времен Советского Союза. И хотя сменилось уже не одно поколение белорусов и таджиков, узы дружбы и братства никогда не прерывались. Этому также способствуют наши давние дружеские отношения с Президентом Эмомали Шариповичем Рахмоном, который очень много сделал для укрепления белорусско-таджикского партнерства".

Глава государства пожелал послу Таджикистана успешного выполнения дипломатической миссии и плодотворной работы.

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