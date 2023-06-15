Лукашенко: Узы дружбы и братства между Беларусью и Таджикистаном никогда не прерывались

Александр Лукашенко, приветствуя посла Таджикистана, отметил: "С этой страной у нас прочные связи еще со времен Советского Союза. И хотя сменилось уже не одно поколение белорусов и таджиков, узы дружбы и братства никогда не прерывались. Этому также способствуют наши давние дружеские отношения с Президентом Эмомали Шариповичем Рахмоном, который очень много сделал для укрепления белорусско-таджикского партнерства".