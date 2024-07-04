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Президент Беларуси в Астане встретился с Генеральным секретарем ООН
Президент Беларуси Александр Лукашенко на полях саммита ШОС в Астане встретился с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, сообщает БЕЛТА.
Сотрудничество с ООН является одним из важнейших векторов внешней политики Беларуси. В период независимости страна внесла в ООН ряд важных инициатив, которые укрепили позитивный имидж белорусского государства на международной арене.
Продвигается инициатива главы белорусского государства о необходимости начала широкого международного диалога для восстановления доверия и укрепления безопасности в духе Сан-Франциско.
Беларусь также активно выступает с трибуны ООН против односторонних принудительных мер. В стране создана национальная архитектура по выполнению Повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года.
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