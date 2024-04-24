В Беларуси не было реальных социальных причин для мятежа и революционных настроений - Лукашенко

В Беларуси не было реальных социальных причин для мятежа и революционных настроений. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в своем выступлениина заседанииVII Всебелорусского народного собрания, пишет БЕЛТА.



"Мы до деталей изучили, как работает методичка вашингтонского обкома. На собственном опыте. Я всегда говорил: уроки и еще раз уроки! Умные люди анализируют, что происходит вокруг, и извлекают уроки из того, что происходит. Мы это сделали. Вся эта "спонтанная самоорганизация общества" шла по одному сценарию, начиная с Южной Америки, Азии, завершая Казахстаном, Сербией, Кыргызстаном, Грузией, Молдовой и Узбекистаном. Схема госпереворотов не менялась десятилетиями. Даже не потрудились адаптировать под национальную специфику страны, понять, кто мы. Неудивительно, что постановка голливудского спектакля с его карусельными предвыборными очередями, девочками с цветочками, чаепитиями голодных с печеньками и прочими элементами зрелищного шоу провалилась именно у нас, в Беларуси", - сказал Президент.



"Потому что не было реальных социальных причин для мятежа и революционных настроений. Да и революционеров-то не было! Жить к тому моменту белорусы стали не богато, но значительно лучше уровня "чарки-шкварки". Сегодня почти 60% себя относят к среднему классу, - заметил глава государства. - Ну да, некоторые разбогатели и потянулись к власти. Прямо в лучших традициях украинского сценария. А за ними пошли такие же, кто за свою жизнь никогда не держал в руках чего-либо тяжелее компьютерной мыши или мобильника. Были и такие, кто не сразу разобрался, поддался эмоциям".



Президент подчеркнул, что цветные революции не возникают и не побеждают на голом месте: "Там, где народ доведен до нищеты, а у верхов карман трещит от награбленного, вывести людей на улицы и обвалить страну больших усилий не надо. Достаточно напомнить про счета в зарубежных банках - властители сами отдадут страну. Примеров масса. От Гаити до Филиппин".



"И в Украине не при Володе Зеленском все это создавалось. И не он один виноват в том, что происходит. На моих глазах с работы первого Президента Украины до последнего все делили, грабили и воровали. Скажу откровенно, я предупреждал всех, что это плохо закончится. Приходили новые президенты, а народ их ненавидел точно так, как предыдущих. Этим и закончилось", - заметил Александр Лукашенко.



"Это на Беларусь пришлось потратиться. Миллиарды бросили на то, чтобы нас "привести в порядок". Мы приобрели колоссальный опыт из того, что произошло, стали сплоченной и зрелой нацией. Мы, действительно, стали сильнее. Мы тогда, в 2020-м, посмотрели на себя, свою жизнь и на то, что нас окружает. Оценили, что могли потерять, увидели истинное лицо и внутренних, и внешних противников и врагов", - констатировал Александр Лукашенко.