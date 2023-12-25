Президент Беларуси: В ЕАЭС достигнут высокий уровень продовольственной самообеспеченности

Президент Беларуси Александр Лукашенко на саммите ЕАЭС в Санкт-Петербурге заявил, что в союзе сохраняется высокий уровень самообеспеченности сырьевыми ресурсами и ключевыми видами продовольствия, сообщает БЕЛТА.

"Что очень важно. Много говорили, что мы не сможем жить самостоятельно. Вот - ключевыми видами мы обеспечены", - заметил белорусский лидер.

Например, страны ЕАЭС удерживают второе место в мире по добыче нефти и газа, производству минеральных удобрений, третье - по производству пшеницы, картофеля, животноводческой продукции, четвертое - по добыче угля. "Разбежки совсем небольшие от лидеров", - уточнил Президент.

Александр Лукашенко напомнил, что в самом начале функционирования у ЕАЭС было отрицательное сальдо внешнеторгового баланса по товарам продовольственной группы, которое в 2015 году сложилось в размере почти $13 млрд.



"Сейчас благодаря слаженной работе в рамках союза устранили дисбаланс и вышли в плюс по продовольствию. Этой важнейший фактор. Людей накормили своих и обеспечиваем другие страны мира. Достигнут высокий уровень продовольственной самообеспеченности, который, к примеру, по Беларуси составляет почти 100%. За счет собственного производства мы покрываем свои внутренние потребности в зерне, свинине, мясе птицы, молоке, овощах, растительных маслах, курином яйце и в других продуктах", - сказал Президент.

"Поставьте нам, не жадничайте", - не без доли юмора заметил на это Президент России Владимир Путин.