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Президент Беларуси: В ЕАЭС достигнут высокий уровень продовольственной самообеспеченности
Президент Беларуси Александр Лукашенко на саммите ЕАЭС в Санкт-Петербурге заявил, что в союзе сохраняется высокий уровень самообеспеченности сырьевыми ресурсами и ключевыми видами продовольствия, сообщает БЕЛТА.
"Что очень важно. Много говорили, что мы не сможем жить самостоятельно. Вот - ключевыми видами мы обеспечены", - заметил белорусский лидер.
Например, страны ЕАЭС удерживают второе место в мире по добыче нефти и газа, производству минеральных удобрений, третье - по производству пшеницы, картофеля, животноводческой продукции, четвертое - по добыче угля. "Разбежки совсем небольшие от лидеров", - уточнил Президент.
Александр Лукашенко напомнил, что в самом начале функционирования у ЕАЭС было отрицательное сальдо внешнеторгового баланса по товарам продовольственной группы, которое в 2015 году сложилось в размере почти $13 млрд.
"Сейчас благодаря слаженной работе в рамках союза устранили дисбаланс и вышли в плюс по продовольствию. Этой важнейший фактор. Людей накормили своих и обеспечиваем другие страны мира. Достигнут высокий уровень продовольственной самообеспеченности, который, к примеру, по Беларуси составляет почти 100%. За счет собственного производства мы покрываем свои внутренние потребности в зерне, свинине, мясе птицы, молоке, овощах, растительных маслах, курином яйце и в других продуктах", - сказал Президент.
"Поставьте нам, не жадничайте", - не без доли юмора заметил на это Президент России Владимир Путин.
Глава белорусского государства также обратил внимание, что такие результаты достигнуты в очень неблагоприятных внешних условиях, когда геополитические конкуренты открыто вознамерились разорвать и разобщить союзников. "Но мы сообща справились с этим вызовом и поступательно двигаемся вперед", - подчеркнул Александр Лукашенко.
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