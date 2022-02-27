Лукашенко: В Гомеле все подготовлено для мирных переговоров, ждут шагов со стороны руководства Украины

В Гомеле все подготовлено для мирных переговоров, ждут шагов со стороны руководства Украины. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам после голосования на референдуме по обновленной Конституции, сообщает БелТА.

Александр Лукашенко рассказал, что накануне Президент России сообщил ему о готовности стороны провести переговоры: "Опять позвонил Президент России, рассказал, как с переговорами обстоят дела: "Готовы встречаться в Гомеле". Я говорю: "Хорошо, в Гомеле так в Гомеле, если Минск для них очень плохо".

В Гомеле за ночь успели подготовить площадку для переговоров, встретили российскую делегацию. Осталось дождаться ответа от Украины. "Ждут", - сказал Президент.

"За ночь его, Зеленского, пытались найти, нашли к утру. Ответ: "Возможно. Переговорим". И так доверительно (я уже могу это озвучить), цитата: "Человек не в адеквате. Он не понимает, что происходит", - раскрыл некоторые подробности глава государства.

"Я жду ответа", - подытожил Александр Лукашенко.