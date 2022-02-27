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Лукашенко: В Гомеле все подготовлено для мирных переговоров, ждут шагов со стороны руководства Украины
В Гомеле все подготовлено для мирных переговоров, ждут шагов со стороны руководства Украины. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам после голосования на референдуме по обновленной Конституции, сообщает БелТА.
Александр Лукашенко рассказал, что накануне Президент России сообщил ему о готовности стороны провести переговоры: "Опять позвонил Президент России, рассказал, как с переговорами обстоят дела: "Готовы встречаться в Гомеле". Я говорю: "Хорошо, в Гомеле так в Гомеле, если Минск для них очень плохо".
В Гомеле за ночь успели подготовить площадку для переговоров, встретили российскую делегацию. Осталось дождаться ответа от Украины. "Ждут", - сказал Президент.
"За ночь его, Зеленского, пытались найти, нашли к утру. Ответ: "Возможно. Переговорим". И так доверительно (я уже могу это озвучить), цитата: "Человек не в адеквате. Он не понимает, что происходит", - раскрыл некоторые подробности глава государства.
"Я жду ответа", - подытожил Александр Лукашенко.
Президент подчеркнул, что самое опасное, эскалация конфликта, еще впереди. Могут повториться югославские события, и важно не допустить этого. Помочь могут только переговоры, убежден белорусский лидер. "И если у них (у руководства Украины. - Прим. БелТА) есть хоть чуточку ответственности за свой народ, если они не хотят потерять государство и государственность, надо сесть за стол переговоров и решить те вопросы, которые сегодня пусть даже выдвигает Россия", - заключил глава государства.
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