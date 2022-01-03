Лукашенко: В городах - спутниках Минска необходимо активнее создавать новые рабочие места

Ключевые вопросы развития столичного региона - от экономики до социальной сферы - сегодня обсудили во Дворце Независимости.

Доклад председателя Миноблисполкома

Президент открыл первую рабочую неделю 2022-го встречей с губернатором Минской области. Александр Турчин во главе региона уже два года. Недавние кадровые ротации в разрезе областей (а в стране сменилось три губернатора) центрального региона не коснулись. За время работы на своем посту губернатор хорошо изучил, чем живет регион, что важно для людей. Повысить уровень благосостояния граждан сегодня важнейшая задача. Разговор коснулся основных экономических показателей. Не обошли стороной и важные социальные вопросы.

На повестке - обеспечение жильем медиков, придание Боровлянам статуса города

Как отметит после губернатор, жилищный вопрос для медиков будет решен. Уже подобрано два земельных участка в Боровлянах для строительства арендного жилья. При этом в области проведут эксперимент: спустя 10 или 15 лет врачи смогут выкупить арендные квартиры в собственность. Президент поддержал предложение. Вопрос о придании Боровлянам статуса города не столь однозначный. Его решение требует дополнительного всестороннего изучения.

А. Турчин о придании Боровлянам статуса города: быстрого решения не будет

Минувший год для центрального региона выдался успешным. Промышленность, и сельское хозяйство показали хороший результат. Эту планку снижать нельзя. Минщина всегда была эталоном развития для других областей. К столичному стандарту важно подтягивать другие города. Развитие населенных пунктов вокруг столицы Президент назвал приоритетом развития. Это касается и строительства жилья, и создания новых производств.

Развитие Минской области

Удачный пример - Белорусская национальная биокорпорация (комплекс заводов построен в Пуховичском районе). Это не только современное производство, но здесь возводят жилье и другие социальные объекты для работников. И это показательный опыт для других городов!

А. Лукашенко поручил подготовить план развития инфраструктуры вдоль МКАД-2

Еще одно поручение Президента губернатору - подготовить план развития инфраструктуры вокруг второй кольцевой.