Лукашенко в новом году продолжает практику встреч с главами российских регионов

Президент Беларуси Александр Лукашенко продолжает практику встреч с руководителями российских регионов. С визитом в Минск впервые прибыла представительная делегация Республики Тыва под руководством главы региона Владислава Ховалыга, сообщает БелТА.

"Это исторический день, потому что вы впервые приехали в Беларусь, в Минск, - заявил Александр Лукашенко, приветствуя главу российского региона. - Убежден, что ваш визит - знаковое событие, которое позволит нам вместе открыть новые горизонты сотрудничества, а это надо обязательно сделать во имя наших братских народов. Я на это очень надеюсь и убежден, что так и будет, в противном случае зачем было лететь в такую даль".

"Надо закладывать сильный фундамент под наше сотрудничество", - подчеркнул белорусский лидер. По его словам, пока показатели двусторонней внешней торговли по разным причинам скромные. "Но есть куда стремиться и есть над чем работать. Я убежден, что потенциал этот огромен. Нужно только наши желания и устремления реализовать. Мы в ближайшее время так же, как и вы, я полагаю, готовы кратно увеличить наш объем торговли. Но для этого надо определить основные приоритеты, для чего мы здесь сегодня и встречаемся", - отметил Президент.

Александр Лукашенко заверил, что в Беларуси готовы незамедлительно принять необходимые для развития сотрудничества решения. "Уверен, что и вы - также. Вы знаете белорусско-российскую политику, наше отношение к России, и мы, принимая решения сегодня, никак не выйдем за рамки того, что уже очертили с Президентом Российской Федерации. А если выйдем в лучшую сторону, думаю, руководство России будет это приветствовать", - сказал глава государства.

Он считает, что с учетом потребностей Республики Тыва и промышленного потенциала Беларуси особое внимание стоит уделить наращиванию поставок продукции машиностроения. "Вы знаете уровень нашей машиностроительной отрасли, можете познакомиться с любым предприятием, для вас открыты двери любого предприятия, - отметил Президент. - Вы знаете, что мы можем произвести: это и автомобильная, и строительная, дорожно-строительная, сельскохозяйственная, коммунальная техника. В общем посмотрите на эти заводы, и если вас будет устраивать их продукция, мы готовы свято соблюдать наши договоренности".

В качестве важного аспекта активизации двусторонних отношений Президент назвал налаживание контактов в сфере промышленной кооперации, трансфера технологий и экспорта услуг. Например, Беларусь готова поставлять в Тыву отечественную продовольственную продукцию, которая, как отметил Александр Лукашенко, пользуется хорошим спросом за рубежом и которую Беларусь в прошлом году поставила на экспорт на сумму около $7 млрд.

Трансфер технологий возможен не только в сельском хозяйстве, но и в перерабатывающей промышленности и в промышленности в целом, наукоемких отраслях. "Все, что вам надо, что вы увидите, мы готовы вам предложить. А договориться мы сумеем", - заверил Александр Лукашенко.

Глава государства также обратил внимание на потенциал для развития туристических услуг, ведь Республика Тыва известна своими живописными природными красотами. "Для меня это сказочный край, потому что я его видел в кино, на картинках, - отметил белорусский лидер. - Хотелось бы, конечно, глянуть на этот сказочный край".

Президент, говоря о возможных формах сотрудничества, привел в качестве примера успешное взаимодействие Беларуси с Сахалинской областью, где был реализован проект по строительству большого сельскохозяйственного предприятия с молочно-товарной фермой, с Приморским краем. В основе такого взаимодействия - в том числе и налаженные контакты с Олегом Кожемяко, бывшим губернатором Сахалинской области и нынешним - Приморского края. Он неоднократно бывал в Беларуси, хорошо знает возможности предприятий и организаций страны, благодаря чему товарооборот с российскими регионами стабильно высокий. "Сейчас мы изучаем несколько объектов, с Президентом Путиным они согласованы. Мы смотрим, сможем ли осуществить в срок строительство", - отметил глава государства.

Если говорить о сфере строительства, то у Беларуси здесь есть серьезное преимущество, которое позволяет успешно осуществлять крупные проекты, подчеркнул Александр Лукашенко. Он напомнил, что в стране не было обвальной приватизации, сохранены государственные строительные организации - тресты. Они осуществляют строительство объектов под ключ - дорог, промышленных объектов, жилых зданий и прочего. "Нам проще в том плане - директору дал команду, и он завтра выбрасывает десант целой государственной строительной компании. Там, где поступили иначе, все приватизировали, есть проблемы. Да, могут быть частные предприятия, но нельзя искусственно разрушать государственные. Это была наша политика, и мы видим сегодня в этом немалые преимущества", - сказал Президент.

Он также убежден, что большие возможности для укрепления дружбы и сотрудничества имеются в науке, образовании, культуре, информационной сфере Беларуси и Тывы.

Пользуясь случаем, Александр Лукашенко поздравил Владислава Ховалыга с наступающим Новым годом по лунному календарю. Этот праздник называется Шагаа и всегда широко отмечается в Тыве 2 февраля.

Республика Тыва - регион, расположенный в географическом центре Азии, на юге Восточной Сибири, входит в состав Сибирского Федерального округа России. По площади территория республики сопоставима с Беларусью - 170,5 тыс.кв.км (Беларусь - 207 тыс.кв.км). Но численность населения гораздо меньше - 330,4 тыс. человек.

Учитывая небольшую плотность населения и значительное расстояние (около 5 тыс.км), уровень товарооборота Беларуси и Республики Тыва исчисляется пока в тысячах долларов США. За 2020 год он составил около $275 тыс., за январь - ноябрь 2021-го - $47,5 тыс. Преобладает во взаимной торговле белорусский экспорт, товары из Тывы в Беларусь поставляются совсем в малых объемах.